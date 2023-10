Chi è Michele Zarrillo di “Una rosa blu”/ Bocciata a Sanremo 1982, la canzona diventa una hit nel 1997

Michele Zarrillo, la sua “Una rosa blu” è tra le più belle canzoni d’amore

Michele Zarrillo è pronto a far emozionare il pubblico di Arena Suzuki 2023 con una “Una rosa blu“, il brano presentato al Festival di Sanremo 1982. Il cantautore romano è tra gli ospiti protagonisti della terza ed ultima serata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000, lo show musicale trasmesso dall’Arena di Verona presentato da Amadeus. Al centro dello show le canzoni più iconiche di cinque decenni di musica italiana e internazionale interpretate dagli artisti originali! Tra queste non poteva certo mancare “Una rosa blu”, una bellissima canzone d’amore scritta da Paolo Amerigo Cassella con la musica di Totò Savio e Michele Zarrillo. Il brano è stato pubblicato nel 1982 e nello stesso anno ha partecipato al Festival di Sanremo, categoria Giovani, senza però riuscire a conquistare la fase finale della kermesse.

Nonostante la stroncatura a Sanremo, la canzone è diventata qualche anno dopo uno dei più grandi successi della storia artistica del cantautore romano. Nel 1997, infatti, esce una nuova versione che conquista la hit parade regalando così al brano una seconda grande possibilità.

La carriera di Michele Zarrillo è costellata da successi e canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Oltre a “Una rosa blu”, tra le hit del cantautore romano c’è anche la struggente “Cinque giorni”, brano presentato in gara al Festival di Sanremo del 1994. Proprio l’artista romano dalle pagine del Corriere della Sera ha raccontato la particolare storia di questo brano: “io e il mio ex produttore pensavamo di non proporre quella canzone al Festival di Sanremo del 1994, perché temevamo di poter essere etichettati c0me troppo melodici, troppo romantici”.

Il brano è stato un successo straordinario e lo è ancora oggi considerando che negli ultimi tempi è diventato un must su diversi social tra cui TikTok grazie alla collaborazione con il cantante Will che l’ha fortemente voluto accanto sul palco dell’Ariston all’ultimo Festival di Sanremo. Proprio l’artista parlando del suo ritorno alla musica ha rivelato: “sarà una grande emozione riabbracciare i fan che mi seguono da sempre, ma anche esibirmi per la giovane generazione che si è avvicinata a me da qualche tempo”.

