Chi è la moglie di Ignazio Boschetto de Il Volo? Si chiama Michelle Bertolini alla quale il marito ha dedicato delle dolci parole

Il pubblico è sempre curioso della vita privata e sentimentale degli appartenenti al mondo dello spettacolo e come in questo caso della musica perché vediamo chi è Michelle Bertolini, la moglie di Ignazio Boschetto, che fa parte de Il Volo insieme a Barone Ginoble. Lo scorso settembre sono convolati a nozze arrivando promettersi amore eterno in salute e in malattia e dove a Verissimo il cantante ha parlato in termini entusiasti della sua storia d’amore.

La ragazza in questione è nata nel 1994 (quindi coetanea del marito), è italo-venezuelana e prima che un infortunio le impedisse di continuare era una giovane promessa del tennis. È stata anche modella, eletta Miss Venezuela International nel 2013, e poi si è reinventata imprenditrice nel settore vinicolo e poi nel settore della ristorazione (ha un locale di cucina giapponese a Caracas).

Michelle Bertolini: le dolci parole del marito Ignazio Boschetto

Aveva raccontato Ignazio Boschetto che il matrimonio con Michelle Bertolini era venuto naturale perché quando si trova la persona giusta non bisogna mica aspettare e le aveva dedicato delle parole molto dolci in un’intervista nello studio di Verissimo: “Lei è stupenda perché guarda la parte interiore e non solo quella esteriore”.

Il cantante de Il Volo è il tipo più scherzoso del gruppo, fa battute, si diverte a stuzzicare i suoi amici, e infatti inizialmente pensava che sarebbe diventato padre di una bambina, tanto che aveva scelto il nome (Bianca), peccato che poi dagli esami abbiano capito che in realtà era un maschietto che chiameranno Gabriele.

