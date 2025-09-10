Chi è Michelle Bertolini, la moglie di Ignazio Boschetto: da promessa del tennis a modella. È stata Miss Venezuela nel 2013

Un anno fa, nel settembre del 2024, Michelle Bertolini e Ignazio Boschetto si sono giurati amore eterno davanti all’altare. I due sono ora pronti a diventare genitori: appena un anno esatto dopo le nozze, i due accoglieranno il loro primo figlio. Una storia d’amore, la loro, che in poco tempo ha portato a passi importantissimi: i due si erano conosciuti da pochi mesi quando, certi del loro amore, sono convolati a nozze e hanno deciso di allargare la famiglia. Michelle Bertolini, la moglie di Ignazio Boschetto, è di origine venezuelana: è stata anche Miss Venezuela qualche anno fa. Lavora dunque nel mondo della televisione e della moda e proprio grazie al suo mestiere ha conosciuto uno dei tre componenti de Il Volo, innamorandosi perdutamente di lui. E allo stesso modo Ignazio ha sconvolto la sua vita dopo l’arrivo di Michelle, sposandola pochi mesi dopo.

La moglie di Ignazio Boschetto, nell’annunciare la dolce attesa, ha scritto sui social qualche mese fa: “Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità”. Un bambino dunque fortemente desiderato che i due non vedono l’ora di abbracciare per vedere finalmente completa e suggellata la loro splendida unione.

Chi è Michelle Bertolini, la moglie di Ignazio Boschetto: dal tennis alla moda

Michelle Bertolini, la moglie di Ignazio Boschetto, è originaria del Venezuela ma nel suo passato ci sono anche tracce italiane. Da ragazzina, Michelle giocava a tennis, anche a livelli piuttosto buoni: un grave infortunio ne ha poi bloccato la carriera, costringendola a ripiegare su un altro ambito che le ha portato però ottime soddisfazioni. Michelle, infatti, è diventata una modella ed è stata eletta nel 2013 “Miss Venezuela International”. Dopo i successi ottenuti nel mondo della moda, Michelle è diventata anche un’imprenditrice nel settore vinicolo e della ristorazione.

