CHI È MICHELLE BERTOLINI? DA PROMESSA DEL TENNIS A IMPRENDITRICE NEL…

Chi è Michelle Bertolini, moglie di Ignazio Boschetto, e cosa sappiamo a proposito della loro storia d’amore, coronata dal matrimonio celebrato lo scorso settembre e dal prossimo arrivo di un bebè a cui hanno dedicato alcune settimane fa un tenero post? Oggi pomeriggio, nel corso della seconda puntata del weekend di “Verissimo”, tornerà in video il trio de Il Volo per una intervista che aveva riscosso molto successo negli studi del talk show condotto da Silvia Toffanin e che oggi verrà riproposta nell’ambito del ‘best of’ dei momenti migliori della stagione del rotocalco in onda su Canale 5. Questa è anche l’occasione per riaccendere i riflettori sul 30enne cantante di origini bolognesi, il più in vista del trio per via dell’annuncio di cui sopra: scopriamo dunque chi è Michelle Bertolini, moglie di Ignazio Boschetto, e parliamo pure della sua gravidanza.

Per raccontare chi è Michelle Bertolini, moglie di Ignazio Boschetto, e presto anche neo mamma, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo e torniamo alla precedente relazione del tenore del complesso che negli ultimi anni ha spopolato in Italia e nel mondo: dopo la breve liaison con Roberta Morise e quella più lunga con Ana Paula Guedes, ballerina e coreografa di origini brasiliane, Boschetto si è legato sentimentalmente a un’altra donna di origini sudamericane, circa un anno dopo la fine della precedente relazione, personaggio molto eclettico e che si è già disimpegnata in diversi ruoli. Classe 1994 e coetanea del suo compagno, la Bertolini è italo venezuelana e ha iniziato la sua carriera nel mondo dello sport, come giovane promessa del tennis prima che un infortunio ne compromettesse il prosieguo. Da lì, è iniziata per lei una sorta di seconda vita nel mondo dello showbiz e che l’ha portata a incrociare quella di Boschetto…

BOSCHETTO, “NOZZE CON MICHELLE? CHE SENSO AVEVA ASPETTARE SE…”

Infatti, scoprendo chi è Michelle Bertolini, moglie di Ignazio Boschetto, ricordiamo che la donna era stata anche modella dopo essere stata eletta nel 2013 “Miss Venezuela International”: a questa carriera tuttavia aveva già cominciato ad affiancare quella di imprenditrice prima nel settore vinicolo, aprendo anche una cantina a suo nome e successivamente entrando nel campo della ristorazione con l’inaugurazione, nella capitale del suo Paese, Caracas, un locale dedicato alla cucina giapponese. La sua storia col tenore de Il Volo risale al 2023 e, come ammesso candidamente dal diretto interessato, la scelta di convolare subito a nozze è stata per loro la decisione più semplice del mondo: “Siamo ragazzi che abbiamo vissuto tanto, abbiamo girato il mondo: quindi penso che quando trovi la persona giusta la riconosci immediatamente e allora che senso ha aspettare?” aveva detto prima della data scelta per la cerimonia, dicendosi impaziente di salire all’altare.

“Abbiamo fatto un rito civile con amici e più persone, poi un matrimonio più intimo con la famiglia” aveva rivelato qualche tempo dopo il cantante che, a pochi mesi dalle nozze, ha rivelato lo scorso aprile assieme alla compagna l’arrivo del loro primo figlio. Inizialmente la coppia pensava si trattasse di una bambina e aveva pure anticipato il nome della nascitura, Bianca, poi la correzione e la spiegazione dello “scherzetto” fatto dal bebè: “Allora l’altro giorno abbiamo fatto un post dicendo che siamo in dolce attesa di una femmina. Però poi abbiamo avuto la morfologica e dalla morfologica è uscito che è maschio e si chiamerà Gabriele…” avevano scritto su Instagram, ridendo assieme del fatto che non poteva che essere figlio loro dato che inizia a fare degli scherzi già nel pancione. “Chissà da chi avrà preso?”, chiude così la coppia il simpatico post facendo un po’ di sana autoironia.