Chi è Michelle Cavallaro, ex concorrente de Il Collegio 2 e ora allieva di Amici 25: la carriera e l'ex fidanzato Alex Wyse, vecchia conoscenza del talent

Chi è Michelle Cavallaro: da Il Collegio ad allieva di Amici 25

Nella nuova classe di Amici 25, in partenza su Canale 5 da oggi pomeriggio, domenica 28 settembre 2025, troviamo anche una giovane cantante che il pubblico televisivo potrebbe ricordare. Stiamo parlando di Michelle Cavallaro, arruolata da Maria De Filippi nella nuova edizione del talent ma con un’esperienza televisiva in passato che, forse, è rimasta nella mente di numerosi telespettatori.

Entrando nel merito della sua vita e della sua carriera, la giovane cantate è originaria di Agrigento ed è nata nel 2003; nonostante le origini siciliane, si è successivamente trasferita assieme alla figlia a Pordenone, in Friuli. Nel 2017 si è fatta poi conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a Il Collegio 2, la seconda edizione del reality show di Rai 2.

È stata infatti concorrente chiacchieratissima di quella edizione, non solo per la storia d’amore intrecciata con il compagno di classe Roberto Magro ma anche per le polemiche con Arianna Triassi; tra le due colleghe infatti si scatenò una profonda rivalità che sfociò in numerosi litigi e tensioni.

Michelle Cavallaro e la vita privata: l’ex fidanzato Alex Wyse

Archiviata l’esperienza a Il Collegio 2, Michelle Cavallaro ha vissuto un’indubbia ondata di popolarità e ha avviato una carriera come influencer entrando nel team di House of Talent, celebre collettivo di influencer italiani.

Ma è soprattutto nella musica che ha deciso di sfondare, inseguendo il suo sogno di diventare una cantante. Oltre ad un discreto seguito sui social, la giovane artista ha ricevuto anche un buon riscontro nel mondo della musica attraverso la pubblicazione di diversi singoli, tra cui Amori disperati, Berlino, Nemesi e tanti altri ancora.

Cosa sappiamo invece in merito alla vita privata di Michelle Cavallaro, allieva di Amici 25? Oltre alla relazione con Roberto Magro sbocciata ai tempi de Il Collegio 2, in seguito ha avuto una storia d’amore con un ex volto noto di Amici, il cantante Alex Wyse. La coppia è stata insieme per diverso tempo, per poi lasciarsi.