Michelle Lufo ai Live Show X Factor 2025, chi è: la sua voce ha fatto breccia nel gusto di Francesco Gabbani, può arrivare in fondo?

L’house e il mondo della disco, con sfumature cantautorali, approdano ai Live Show di X factor 2025 grazie alla voce eclettica e tutta da scoprire di Michelle Lufo. Dopo il classico e tortuoso percorso di audizioni è riuscita a far breccia nel gusto di Francesco Gabbani che, nel momento cruciale, l’ha scelta per il suo roster. 23 anni e piena di energia, soprattutto sicura del proprio percorso artistico; la musica è entrata con piacevole prepotenza nella sua quotidianità a soli 6 anni quando si cimenta nel coro di voci bianche della sua città. In una fase più matura ha scoperto invece la passione per la scrittura e ancor prima della partecipazione al talent ha già prodotto due sue canzoni: ‘Tua’ e ‘Sto bene’.

Ora, Michelle Lufo spera di trovare proprio ad X Factor 2025 il miglior punto di sfogo per il suo estro artistico; più di qualcosa di interessante si è visto nel corso delle audizioni. E’ arrivata sul palco con ‘Al telefono’ di di Cesare Cremonini ma arrangiata in versione house. Un jolly che si è rivelato vincente perché fin dalle prime note ha conquistato i 4 giudici del talent. Non meno d’impatto la prestazione sulle note del suo inedito ‘Libellule’ in occasione dei Bootcamp per poi chiudere in bellezza con ‘Fai rumore’ di Diodato alle Last Call.

Michelle Lufo ai Live Show X Factor 2025: l’originalità artistica e discografica può spianare la strada

In vista dei Live Show di X Factor 2025 – oggi, 23 ottobre 2025, la prima puntata – la voce di Michelle Lufo può già imprimere un timbro importante nel merito di quello che potrebbe essere il suo percorso nel talent. Incideranno le assegnazioni, le scelte condivise con il coach – Francesco Gabbani – ma soprattutto la voglia di dare seguito a quanto detto da lei stessa nelle fasi di presentazione. “Sogno di cantare un giorno allo stadio Diego Armando Maradona”.

Il percorso di Michelle Lufo può essere importante; la strada dei Live Show di X Factor 2025 è lunga e soprattutto non priva di ostacoli. La giovane cantante parte però da un effettivo punto di forza, sottolineato anche da Achille Lauro durante le audizioni: “Quello che proponi manca nel mercato discografico”. Dunque, all’insegna della coerenza artistica e della continua ricerca, Michelle Lufo può imporsi nel talent e puntare direttamente alla finale.