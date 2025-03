Michelle Masullo, chi è la figlia “elettiva” di Jo Squillo: la carriera televisiva

Nuovo appuntamento oggi pomeriggio, giovedì 27 marzo 2025, con La volta buona di Caterina Balivo in onda come sempre su Rai 1; la conduttrice incontrerà numerosi ospiti nel suo salotto televisivo, inclusa Jo Squillo, che ripercorrerà le tappe della sua carriera e vita personale. Proprio nel merito della sua sfera privata, la cantante da ormai diversi anni ha stretto un rapporto speciale con Michelle Masullo, colei che è diventata sua figlioccia e spesso da lei definita “figlia elettiva”.

Michelle Masullo non è una personalità così sconosciuta nel panorama televisivo, avendo già preso parte a diversi programmi del piccolo schermo. Nata nel 1999 e friulana d’origine, ha iniziato la sua carriera come modella e ha debuttato in televisione nel programma Rai di Bianca Guaccero Detto Fatto nei panni di indossatrice; successivamente, nel 2021, è stata ospite nella Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa speciale a Jo Squillo, all’epoca concorrente del reality.

Jo Squillo e Michelle Masullo, un rapporto speciale: “Ci siamo unite...”

Proseguendo con la carriera televisiva di Michelle Masullo, figlia “elettiva” di Jo Squillo, una delle grandi opportunità televisive è arrivata a inizio 2024 quando, assieme alla collega Naomi Buonomo, è stata selezionata come nuova Professoressa de L’Eredità condotto da Marco Liorni su Rai 1, ruolo ricoperto sino al termine della precedente stagione. Oggi, invece, vediamo il giovane volto televisivo quotidianamente impegnato a La volta buona di Caterina Balivo su Rai 1, in consolle, in qualità di dj.

Il rapporto tra Michelle Masullo e Jo Squillo è davvero speciale ed è nato e maturato in un periodo delicato per la cantante, che aveva da poco perso i suoi genitori. “Lei è la mia figlia elettiva perché lei ha una bellissima mamma, una bellissima famiglia. Io ero in un periodo abbastanza difficile perché avevo perso mia mamma e, in un mese ho perso tutti e due“, aveva raccontato la cantante intervistata a La volta buona nel 2023. La giovane figlioccia aveva poi aggiunto, in riferimento al loro rapporto d’oro: “Ci siamo sentite unite in modo speciale, difficile da descrivere”.