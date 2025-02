Michelle Trachtenberg se n’è andata a 39 anni: l’addio drammatico

Un drammatico annuncio ha scosso il mondo del cinema e dello spettacolo, Michelle Trachtenberg è morta all’età di 39 anni, la giovane attrice famosa per aver recitato in serie storiche come Gossip Girl e Buffy. La notizia è stata diffusa dal New York Post: stando alla ricostruzione della polizia, Trachtenberg è stata trovata morta mercoledì 26 febbraio nel suo appartamento di New York vicino a Columbus Circle. Al momento, le cause della morte non sono state ancora chiarite o comunicate, nelle prossime ore sono attese notizie più certe riguardo alla morte di Michelle Trachtenberg.

Chi è Sara Barbieri, compagna di Fabrizio Corona: “Sofferto di disturbi alimentari”/ “Nostro figlio Thiago…”

Celebre interprete di Georgina in Gossip Girl, Michelle Trachtenberg era nata a New York l’11 ottobre 1985, il primo ruolo di Trachtenberg arriva all’età di 9 anni nella serie Nickelodeon degli anni ’90 Le avventure di Pete e Pete, in cui ha interpretato il personaggio di Nona F. Mecklenberg. Ha continuato a recitare in un molto film e show per bambini, debuttando anche sul grande schermo nel 1996 in Harriet la spia, in cui interpretava la parte della protagonista.

Andrea Iannone: "Elodie? A Sanremo l'ho seguita"/ "Con l'orario australiano non è stato semplice"

Com’è morta Michelle Trachtenberg?

Per adesso non sono state ancora chiarite le cause della morte di Michelle Trachtenberg, la donna è stata infatti ritrovata senza vita a soli 39 anni, con la notizia che ha gettato nello sconforto i fan che l’hanno sempre seguita nell’arco della sua fortunata carriera, per adesso non sono state chiarite le circostanze che hanno portato alla morte della donna e artista, la cui notizia della scomparsa è stata commentata con grande dolore dai fan.

Nelle prossime ore sono attese conferme o comunque notizie più precise riguardo alla scomparsa della donna, che nel corso della sua carriera ha interpretato anche Dawn Summers, la sorella dell’omonima protagonista cacciatrice di vampiri di Buffy, e l’antagonista manipolatrice e calcolatrice Georgina Sparks in Gossip Girl, che è andato avanti per sei stagioni.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni 27 febbraio 2025/ Novità sul lavoro per Leone, Vergine paziente