Chi è Micol Incorvaia sorella di Clizia, concorrente Grande Fratello Vip/ Ironica e appassionata di moda

Micol Incorvaia è la sorella di Clizia e sta per entrare al Grande Fratello Vip 2022

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022 stanno per entrare nuovi concorrenti. Questa sera, in prima serata su Canale 5, varcheranno la porta rossa in sei. Ingressi che sicuramente faranno saltare certi legami e creeranno nuove dinamiche per la gioia del pubblico. Uno di questo ingressi, è dato per certo, sarà quello di Micol Incorvaia, classe 1993. La ragazza è la sorella di Clizia, nota per la relazione con il cantante Francesco Sarcina e per aver partecipato all’edizione 2020 del Grande Fratello. Edizione che, tra le altre cose, ha visto Clizia fidanzarsi con Paolo Ciavarro dalla cui relazione è nato anche un figlio. Ma torniamo a Micol.

Il suo ingresso nella casa potrebbe destabilizzare molto gli animi in quanto lei è stata fidanzata con Edoardo Donnamria. Proprio lui che in queste settimane si sta avvicinando molto a Antonella Fioredelisi. Tra i due sarebbe scoppiato un sentimento molto importante, tanto da considerarsi quasi fidanzati. Ma come reagiranno all’ingresso di Micol, in particolare come reagirà Antonella. Giusto ieri sera, durante la cena nella Casa di Cinecittà ha lanciato una frase che non lascia scampo a dubbi: “se dovesse entrare una donna appena si avvicina a Edoardo la defenestro.” E Micol, di certo, si è già avvicinata a Edoardo.

Micol Incorvaia è l’ex di Edoardo Donnamaria, conosciuto a Forum

Micol è nata a Pordenone, ma vive in Sicilia, precisamente in provincia di Agrigento. Come la sorella è appassionata di moda. Infatti, ha lavorato come designer per Gentucca Bini e nel 2019 è diventata assistente show-room nella boutique Jijil di Milano. Nel capoluogo lombardo ha studiato presso lo IED, come la sorella. Edoardo, invece, lo ha conosciuto dietro le quinte del programma televisivo ‘Forum’.

Micol sui social ha un discreto seguito, con quasi 32 mila followers. Numero destinato a salire una volta entrata nella Casa di Cinecittà. Nella sua bio si presenta così: “grazie mamma, io però avevo solo chiesto di essere bionda, non serviva farmi anche svampita”. Una ragazza dotato di senso dell’ironia, con la sorella ha da sempre un ottimo rapporto. Micol non ha esperienza nel mondo della televisione e adesso si appresta a vivere un importante esperienza dato che sarà sorvegliata dalle 120 telecamere della casa del Grande Fratello Vip 2022. Antonella è avvisata.

