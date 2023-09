Chi é Mida, concorrente ad Amici 2023?/ Allievo di Lorella Cuccarini, dopo Sanremo Giovani…

Amici 2023 di Maria De Filippi, Mida ha accesso al talent show: si compone la classe canto alla prima puntata

Tra i 20 concorrenti allievi arruolati ad Amici 2023, per l’edizione Amici 23, Mida é un nome particolarmente discusso, coinvolto nella polemica web in corso che coinvolge il talent show di Maria De Filippi. Insieme ai compagni di studio promossi alla prima puntata di Amici 2023 (Amici 23), in onda il 24 settembre 2023 su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Mida é tacciato di essere già un personaggio popolare, beneficiato nel suo caso dalla particolare “raccomandazione” dell’esperienza maturata nel canto intrapresa al Festival di Sanremo, unitamente al seguito social ad oggi maturato.

Con un seguito di follower da vera webstar, sul solo profilo Instagram stimato oltre 38mila follower, Mida vanta all’attivo la partecipazione a Sanremo Giovani nel 2022. Proprio sul re dei social il giovane artista influencer, per la quota personaggi popolari tra gli allievi di Amici 2023, sfoggia uno scatto che lo immortala mentre abbraccia Amadeus sul palco del Teatro Ariston del Festival della Canzone italiana, in occasione della presentazione del singolo sanremese Maldité. Nella nuova edizione di Amici é arruolato nel team capeggiato dall’insegnante di canto Lorella Cuccarini.

Moda nasce a Caracas, in Venezuela, dov’è cresciuto. Il 24enne da sempre custodisce il sogno di affermarsi come un professionista nel canto e in passato si trasferisce a Milano.

All’età di 11 anni l’allievo di Amici 2023, Mida, si avvicina al mondo della musica, iniziando il percorso artistico con il freestyle. Con le sue canzoni pian piano attira l’attenzione di Blocco Recordz, l’etichetta fondata da Emis Killa e dal manager Zanna.

Sotto la loro guida Mida dà il via alla sua carriera di cantautore. Apre diversi tour del rapper. A seguire l’artista di Amici 2023 segna la pubblicazione dei singoli Maledetto e Bevo.

La pandemia di Coronavirus segno il suo percorso di artista. Da indipendente nel 2020 incide Ratatah Freestyle #3, a cui seguono i brani Davvero, MMM e Dinero. L’anno successivo seguono i brani di Moda, Stavo giù e 16:20. Sempre nel 2021 arriva la canzone Ricordami di scordarti, che raggiunge il Disco d’oro e oggi vanta oltre 27 milioni di stream come il pezzo più ascoltato del suo repertorio.

Chi é Mida, allievo cantautore di Amici 2023

Successivamente seguono altri brani come Lento e Stupido Sentimento, e ancora Fidati di me e Ti sta bene. Tra i numeri di streaming su Spotify Italy da sottolineare, si rilevano quello di 232.602 ascoltatori mensili, mentre quello degli stream totali su Spotify raggiunge quota 48.289.829 stream. A fine 2022 Amadeus e la Commissione Musicale Rai scelgono Mida per la partecipazione a Sanremo Giovani. Qui presenta Malditè ed arriva in finale.

Si esibisce nella puntata di dicembre, dove non riesce a qualificarsi tra i concorrenti Big in corsa al Festival di Sanremo, tra gli artisti in gara a Sanremo Giovani.

Tra i singoli rilasciati, Mida di Amici 2023 annovera:

Maledetto

Bevo

Ratatah Freestyle #3

Davvero

MMM

Dinero

Stavo giù

16:20

Ricordami di scordarti

Lento

Casa

Fuori posto

Stupido sentimento

Fidati di me

Ti sta bene

Malditè

Oro

Vita terremoto invece è il brano che Mida presenta nella scuola, nel giorno del suo ingresso, alle selezioni per il banco di studio.

A volere fortemente il cantante Mida alle selezioni della classe di Amici 2023, è Lorella Cuccarini. L’insegnante di canto, infatti, poco dopo che la collega Anna Pettinelli abbassa la leva sospendendo in giudizio il giovane, decide di rialzarla su e permette al cantante di entrare nella scuola. Il tutto si registra nella prima puntata di Amici 2023 (Amici 23), in onda il 24 settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

