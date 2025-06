Mietta, chi è la cantante a Sarabanda Celebrity: carriera e successo

Nuovo appuntamento questa sera, domenica 8 giugno 2025, con lo show musicale di Italia 1 Sarabanda Celebrity condotto da Enrico Papi. Tra i concorrenti in gara troviamo anche Mietta, che torna così sotto i riflettori della scena televisiva per vivere una sfida emozionante a suon di musica e portare il team femminile alla vittoria. Proprio la musica è stata una fedele compagnia di viaggio per la cantante, che si è avvicinata da giovane al mondo delle 7 note per poi conoscere il grande successo a cavallo tra gli anni ’80 e ’90.

Il primo importante riscontro di pubblico è arrivato nel 1989 con la vittoria al Festival di Sanremo nella sezione Nuovi con il brano Canzoni. Il boom è poi arrivato l’anno successivo, nel 1990, quando si classifica terza in coppia con Amedeo Minghi sulle note della celebre Vattene Amore; il brano riscosse un clamoroso successo e permise a Mietta di vincere anche due Telegatti, non solo quello per la canzone ma anche quello come Migliore cantante femminile dell’anno.

Mietta, la vita privata e la lotta contro la malattia

Per quanto riguarda invece la vita privata, Mietta è diventata mamma nel 2010 del figlio Francesco Ian, nato dalla relazione con l’ex compagno Davide Tagliapietra, professione musicista. Ora invece nella vita della cantante c’è un nuovo amore, il fidanzato Filippo, ma le informazioni restano piuttosto riservate. “Dopo la fine del rapporto con il padre di mio figlio sono stata cinque anni da sola, a parte sporadiche frequentazioni fisiche. Non ne volevo più sapere. Ma l’amore quando arriva fa davvero: ptum! E sei fregato. Ma chi è non lo dico”, aveva raccontato la cantante in un’intervista al Corriere della Sera.

Nel corso della sua vita Mietta ha anche dovuto affrontare e superare numerosi ostacoli, come quello della malattia di cui ha sofferto, la bulimia. Ne parlò per la prima volta in un’intervista da Caterina Balivo a La volta buona nel 2023: “Un anno fa mi sono resa conto che rifiutavo il mio corpo, avevo un rapporto con il cibo compulsivo… Quando me ne sono resa conto ne ho parlato con la mia dottoressa e lì ho capito che dovevo azionare un meccanismo di difesa“.