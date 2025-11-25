Mimì, da X Factor a Sanremo Giovani 2025: chi è la giovane cantante che sogna una chance all'Ariston. "Ho avuto paura di bruciarmi..."

Mimì scalda i motori per Sanremo Giovani 2025 con la canzone Sottovoce: ecco di cosa parla il suo nuovo brano

Tra le protagoniste di Sanremo Giovani 2025 c’è anche l’energica Mimì con il brano Sottovoce. Questa sera, martedì 25 novembre, la cantante vincitrice di X Factor 2024 si esibisce nella seconda serata Raidue per giocarsi le chance di qualificazione alle semifinali del 9 dicembre. Il singolo presentato da Mimì la rappresenta appieno ed è forse questo uno degli elementi che può giocare a suo favore nell’interpretazione. Costruito con cura e lentezza, Sottovoce è una sorta di diario personale, un “processo” che parte dall’autoanalisi e dall’esigenza e il desiderio di scegliersi, per mollare ciò che ferisce.

Chi è Petit con Un bel casino a Sanremo Giovani 2025/ "Ora ho capito che strada voglio prendere..."

In questa canzone la giovane artista approfondisce la complessità delle relazione, cercando di scandagliare con dolcezza e fiducia le sfumature della bellezza. Insomma, un pezzo fortemente emotivo e ricco di significato.

Mimì, il successo bussa alla sua porta dopo X Factor ma lei frena: “Devo ancora crescere”

Nella sua intervista rilasciata al sito allmusicitalia.it, Mimì parla del suo percorso artistico, ricordando anche la sua esperienza ad X Factor 2024, dove ha trionfato. “Ho avuto paura di bruciarmi”, ammette nel corso dell’intervista. “Voglio essere percepita come qualcosa che sta crescendo, come un albero, che ha le sue radici da far crescere. Mi è piaciuto leggere di me dopo che è uscito il brano…”, ammette entusiasta Mimì in vista di Sanremo 2025.

Chi è Welo con Emigrato a Sanremo Giovani 2025/ Un brano potente per puntare alla semifinale

“Pressione post talent? Mi è arrivata tanto la paura di bruciarmi, non volevo diventare ciò che non volevo essere, grazie a Dio sono stata capita dal team. Il mio è un progetto valido, che deve crescere…”, ha ribadito ancora Mimì.