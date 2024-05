Chi è Mirea Flavia Stellato, giornalista e attrice/ La ‘volta buona’ grazie a Vincenzo Salemme

Mirea Flavia Stellato è un esempio lampante di talento precoce, costruito con il valore dominante delle ambizioni giovanili che con determinazione ha portato avanti sfidando le distrazioni del tempo. Da appena adolescente inizia a sognare un ruolo nel mondo del giornalismo e tra prime esperienze e necessaria gavetta, a soli 18 anni riesce a diventare la giornalista pubblicista più giovane d’Italia.

Mirea Flavia Stellato, classe 1995, non si è però fermata al giornalismo: il suo estro, il carattere istrionico, l’hanno portata ben presto ad affacciarsi ad una realtà inedita ma che risulta essere fin da subito ampiamente nelle sue corde. Come racconta il portale Trend Online, dopo averlo intervistato in diverse occasioni, arriva la telefonata di Vincenzo Salemme. L’attore la sceglie per il film “Se mi lasci non vale” e da quel momento Mirea Flavia Stellato sarà un punto cardine della sua compagnia teatrale.

Mirea Flavia Stellato, vita privata e carriera: grande successo anche sui social

La carriera di Mirea Flavia Stellato non si ferma al giornalismo e alla recitazione: la cultura è il valore che l’ha sempre accompagnata ed è ancora così dato che non ha mai arrestato il suo percorso di studi. Nel 2019 ha conseguito la laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione con il massimo dei voti, completando poi anche il percorso magistrale in Comunicazione pubblica, sociale e politica. Alcuni mesi fa ha invece conseguito un master in Geopolitica.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Mirea Flavia Stellato? A quanto pare il tema sentimentale è off limits e non sappiamo se l’attrice e giornalista abbia un fidanzato. Sappiamo però che sui social risulta particolarmente seguita con quasi 150mila follower al seguito: pregevole durante la pandemia il suo impegno in supporto dei giovani alle prese con attacchi di panico, patologia che lei stessa ha dovuto vivere in prima persona.

