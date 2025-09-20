Chi è Mirella Adinolfi, la mamma di Alessandro Baudo: con il conduttore una relazione extraconiugale che ha portato alla nascita di un figlio

Nel 1962 Pippo Baudo è diventato papà per la prima volta di Alessandro, un ragazzo che ha riconosciuto solamente molto più tardi. La madre di Alessandro Baudo, Mirella Adinolfi, era la moglie di un dirigente Rai, Tullio Formosa, con la quale Pippo ha vissuto una intensa seppur breve storia d’amore. Durante la loro relazione extraconiugale, Mirella è rimasta incinta di quello che sarebbe poi nato con il nome di Alessandro: il primo figlio di Pippo Baudo, riconosciuto dal papà solamente nei primi anni duemila. A quanto pare, Mirella Adinolfi era molto innamorata del conduttore tv ma negli anni Sessanta il divorzio non era neppure contemplato: così, dopo la nascita del figlio, ha deciso di rimanere al fianco del marito.

Alex Baudo, sfogo a Verissimo sul padre Pippo: "Su di me tante cattiverie"/ "Ho un grande rimorso su papà"

La famiglia si è trasferita all’estero e a lungo ha vissuto in Australia, dove Alessandro è cresciuto convinto che Tullio, il marito della mamma, fosse il suo vero padre, pur frequentando Pippo, che riteneva uno zio.

Chi è Mirella Adinolfi, la mamma di Alessandro Baudo: “L’ho amata davvero”

“Io Mirella Adinolfi l’ho davvero amata… non era facile riconoscere figli nati fuori dal matrimonio” ha raccontato più avanti Pippo Baudo parlando di quella storia extraconiugale vissuta con la mamma di suo figlio Alessandro. Un grande amore, il loro, quanto breve e fugace: i due, infatti, dopo la nascita di Alessandro sono stati costretti a lasciarsi e il ragazzo è stato riconosciuto dal marito di Mirella, Tullio Formosa. Pippo Baudo ha avuto, dal canto suo, altre storie d’amore, dalle quali è nata anche la sua seconda figlia, Tiziana. L’amore per Mirella è rimasto però nel cuore del conduttore, che non ha mai dimenticato la mamma del suo primo figlio.

Alessandro Baudo, chi è il figlio di Pippo Baudo/ Il riconoscimento a trent'anni: una vita in Australia