Miriam Dalmazio, chi è e carriera dell’attrice: da Che Dio ci aiuti a protagonista in Costanza

C’è anche Miriam Dalmazio, al fianco del collega Marco Rossetti, tra gli ospiti della nuova puntata di Da noi… a ruota libera in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con Francesca Fialdini. Entrambi saranno protagonisti della nuova fiction Rai Costanza, che debutterà proprio questa sera, domenica 30 marzo 2024, in prima serata su Rai 1. Soffermandoci sull’attrice siciliana, nata a Palermo e classe 1987, dopo essersi diplomata presso il Centro sperimentale di cinematografia di Roma ha avviato la sua carriera di successo tra cinema e televisione.

Le prime esperienze arrivano sul piccolo schermo, in fiction come Capri e Agrodolce tra il 2006 e il 2009, sino al debutto in serie di grande successo e in cui ha iniziato ad interpretare ruoli di rilievo. Nel 2011, per esempio, è entrata nel cast di Che Dio ci aiuti nei panni di Margherita, ottenendo una delle sue prime importanti ventate di popolarità; negli anni si è fatta strada nel mondo delle fiction tv, recitando anche, tra gli altri, in Rocco Schiavone e Studio Battaglia.

Miriam Dalmazio, il cinema e la vita privata: il compagno Paolo e il figlio Ian

Attiva principalmente sui set televisivi, Miriam Dalmazio ha però anche recitato al cinema ottenendo il grande successo soprattutto nel 2013; in quell’anno, infatti, entra nel cast di Sole a catinelle di Gennaro Nunziante, recitando al fianco di Checco Zalone. Sempre nel 2013 è anche sul set di Che strano chiamarsi Federico di Ettore Scola, mentre l’anno successivo è stata diretta da Giovanni Veronesi in Una donna per amica.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Miriam Dalmazzo? L’attrice è sempre stata molto riservata e raramente ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alla sua famiglia; al suo fianco dal 2013 c’è il suo storico compagno Paolo, professione imprenditore, con cui ha intrecciato una bellissima storia d’amore impreziosita nel 2016 dalla nascita di un figlio, Ian. La coppia è sempre rimasta ben distante dai riflettori della cronaca rosa, preferendo proteggere il proprio amore nella privacy assoluta.

