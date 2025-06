Chi è Miriam Galluccio, la ex fidanzata di LDA? Una storia d'amore durata diverso tempo e poi finita. Luca: "Le ho detto il primo vero Ti Amo"

LDA, figlio di Gigi D’Alessio, è diventato noto al pubblico dopo aver preso parte ad Amici di Maria De Filippi, qualche anno fa. Un successo importante quello di Luca D’Alessio, che lo ha portato ad essere conosciuto e apprezzato da un vasto pubblico, che si interessa quotidianamente alla sua musica ma anche alla sua vita privata. Ad esempio, in tanti si chiedono se LDA sia fidanzato: in passato nella sua vita c’è stata una ragazza, Miriam Galluccio, con la quale le cose sembrano ormai essere terminate da qualche tempo. Proprio Luca, infatti, ne ha parlato durante una delle sue ospitate a “Verissimo”, confermando la rottura con la splendida giovane napoletana.

“Era una persona importantissima. Siamo due ragazzi e abbiamo preso questa scelta in comune. Penso e posso dire tranquillamente che Miriam Galluccio è l’unica ragazza alla quale ho detto un “Ti amo” vero. Ho di lei un ricordo bellissimo” ha raccontato LDA a Silvia Toffanin, emozionando persino la conduttrice per la profondità del suo pensiero. Un dolce ricordo, dunque, quello di LDA, che ha vissuto con Miriam una splendida storia d’amore, poi terminata per ragioni che i due hanno deciso di mantenere private. Una decisione, comunque, condivisa, che i due hanno preso di comune accordo probabilmente per il bene di entrambi.

Chi è Miriam Galluccio, la ex fidanzata di LDA: insieme dal febbraio 2023

Miriam Galluccio e LDA hanno ufficializzato la loro storia nel febbraio del 2023, quando lui ha preso parte a Sanremo. Una relazione vissuta intensamente dai due che però non hanno mai esposto in maniera eccessiva il loro amore, preferendo goderselo in privato. I due, dunque, non hanno reso nota neppure la rottura, almeno fino a quando Luca D’Alessio, ospite di “Verissimo”, non ha confermato di essere single e di aver voluto un gran bene a Miriam Galluccio. Come tanti ragazzi, dunque, i due hanno deciso di interrompere la loro storia d’amore e di lasciare un bel ricordo ad entrambi: così è stato.