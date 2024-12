La passione per la recitazione, l’amore per il teatro; due aspetti che sono quasi ereditari per Miriam Mesturino. Fin dalla tenera età ha sempre respirato l’aria dei grandi palcoscenici e delle platee dato che, nella sua famiglia, quasi tutti hanno un ruolo nel medesimo ambito. A suo nonno si deve l’esistenza del Teatro Regio di Torino mentre il papà – Gian Mesturino – è un noto direttore artistico. Anche la mamma, Germana Erba, era una grande appassionata di teatro come dimostrato dall’ideazione del primo Liceo Coreutico e Teatrale italiano.

Daniele Pecci, chi è e carriera/ Il successo tra tv e cinema: "A fare la differenza è la forza di volontà"

Ma chi è Miriam Mesturino? Dopo aver ultimato gli studi di teatro presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica a Roma spicca il volo nel mondo della recitazione e con particolare riferimento al teatro. Innumerevoli gli spettacoli che la vedono protagonista ma, fra tutti, spicca La Locandiera di Goldoni. Sono ormai 15 anni che veste i panni di Mirandolina attirando sempre e costantemente un gran numero di appassionati, dimostrazione ulteriore del suo grande talento.

Anita Caprioli, chi è la compagna di Daniele Pecci/ "C'è stato un vero e proprio colpo di fulmine"

Miriam Mesturino, dalla passione per il teatro alle curiosità di vita privata: ha un marito o compagno?

Chiaramente, nella carriera di Miriam Mesturino non sono mancate le esperienze televisive. Con ruoli brevi o più stabili ha avuto modo di cimentarsi in diversi progetti noti, da ‘Distretto di polizia’ a ‘Ris’, passando per ‘Le cinque giornate di Milano’. Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata e dunque sul marito di Miriam Mesturino? In questo ambito c’è poco da raccontare; l’attrice risulta essere molto discreta sul tema e anche sui social non sono reperibili accenni a possibili o presunte liaison. Non è dunque possibile sapere con certezza se nella vita di Miriam Mesturino ci sia effettivamente un compagno o marito.