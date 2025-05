Miriana Conte è la cantante chiamata a rappresentare Malta con il brano “Serving” durante la prossima edizione degli Eurovision Song 2025. Uno dei programmi televisivi più longevi al mondo, entrato perfino nel Guinness World Record, torna con la 69esima edizione che si svolgerà dal 13 al 17 maggio 2025 a Basilea, in Svizzera. La cantante è tra le più attese della 69esima edizione della kermesse canora internazionali visto che le sue performance sono da sempre considerate elettrizzanti e coraggiosi. Voce potente e riconoscibilissima, Miriana è una forza della natura sul palcoscenico dove cattura l’attenzione di tutti con look audaci. La musica è sempre stata la più grande passione della giovane rappresentante di Malta che ha iniziato a prendere lezioni di canto a soli 5 anni.

Crescendo Miriana ha continuato a dedicarsi alla musica perfezionando il suo talento vocale e dedicandosi anche alle performance che le hanno permesso a soli 16 anni di tentare di rappresentare il suo paese all’Eurovision. In quell’occasione non ci è riuscita, ma otto anni dopo ecco che Miriana è riuscita a realizzare il sogno, visto che rappresenterà Malta all’Eurovision 2025.

Chi è Miriana Conte, la cantante di Malta in gara all’Eurovision 2025

Con il brano “Serving“, Miriana Conte è pronta a far esplodere il palcoscenico della 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2025. La cantante è stata obbligata dall’organizzazione dell’evento musicale ad eliminare una parola presente nel testo; si tratta del termine “Kant” che è stato ritenuto “illegale” al punto da farlo eliminare dal testo. Non solo, la cantante ha dovuto sostituirla cercando però di non cambiare il senso della canzone. Ma cosa significa il termine “Kant?”: in realtà il termine tradotto non significa solo “cantare” in lingua maltese, ma è anche un riferimento all’organo genitale della donna.

Non solo, “Serving kant” che recitava la cantante non vuol dire “servire il canto”, ma ben altro che ha spinto l’organizzazione dell’Eurovision a richiedere a Miriana e agli autori a modificare il testo del brano in gara.