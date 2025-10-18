Chi è Miriana Trevisan, la showgirl che ha esordito con Non è la Rai grazie a Gianni Boncompagni, che però temeva: "Avevo paura..."

Originaria di Napoli, dove è nata nel 1972, Miriana Trevisan ha ottenuto il successo con Non è la Rai, dove ha esordito nel 1991, diventando parte del programma fino al 1994. Un’avventura, quella nella trasmissione, che ha permesso a Miriana Trevisan di farsi conoscere e arrivare poi a prendere parte ad altri programmi come Striscia la notizia, La Corrida, La ruota della fortuna e altri ancora.

Pago, ex marito di Miriana Trevisan/ Tira e molla, poi l'addio: "Ho sofferto moltissimo"

Come dicevamo, il debutto in tv di Miriana Trevisan è avvenuto nel 1991 con Non è la Rai: è stata proprio la trasmissione di Gianni Boncompagni a lanciare nel mondo della tv la Trevisan, anche se come raccontato lei aveva paura dello stesso Gianni. “Parlarci mi metteva soggezione, se lo vedevo scappavo, correvo a chiudermi in bagno” ha raccontato la Trevisan.

Miriana Trevisan ha un compagno?/ La showgirl: "Sono casta. Ho desideri ma..."

Chi è Miriana Trevisan: la carriera di successo

Dopo Non è la Rai, Miriana Trevisan è diventata protagonista di altri programmi ancora come Striscia la Notizia, La Corrida e La Ruota della Fortuna, ma anche concorrente di reality show come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello. Insomma, una carriera di successo in televisione per la Trevisan, che però ancora prima di diventare un volto noto in tv ha preso parte a Miss Italia. Era infatti il 1987 quando la showgirl è arrivata per la prima volta in finale al concorso di bellezza più importante d’Italia.

Prima di ottenere il successo che ha poi avuto nel mondo della televisione, Miriana Trevisan ha dovuto fare i conti con un’adolescenza non sempre semplice. La showgirl ha infatti sofferto di problemi di anoressia molto gravi, che ne hanno condizionato la vita: “Ero convinta che si potesse mangiare soltanto mezza arancia al giorno. I miei non se ne accorgevano perché indossavo maglioni larghi. Se ne è accorta mia sorella” ha rivelato.

Miriana Trevisan distrutta per la malattia di Enrica Bonaccorti: “Stanotte non ho dormito”/ “Come una mamma…”