Pasquale Finicelli è Mirko di Kiss me Licia/ Cristina D’Avena: “Le scene a letto…”

Pasquale Finicelli è Mirko di Kiss me Licia

Cristina D’Avena ha fatto sognare ben due generazioni cantando le sigle dei cartoni animati e recitando nei panni di Licia nella serie tv “Kiss me Licia” e ad affiancarla c’era il suo cavaliere biondo con il ciuffo rosso: Mirko, ovvero Pasquale Finicelli!

Clarissa, sorella di Cristina D'Avena/ "A scuola i miei compagni mi chiedevano..."

Kiss me Licia è stata una serie che ha tenuto incollati allo schermo sin dalla fine degli anni 80, era iniziato tutto nel 1986 con “Love me Licia” e poi il successo per il cast è diventato talmente grande che hanno deciso di proseguire con “Licia dolce Licia” nel 1987 e poi con il grande evento “Balliamo e cantiamo con Licia” del 1988. Pasquale Finicelli, classe 1963, aveva iniziato la sua carriera come modello e solo in seguito ha approfondito la sua passione per la recitazione e soprattutto per la musica! Non dimentichiamo infatti che il personaggio di Mirko della serie televisiva Kiss me Licia, era il cantante della band “Bee Hive” oltre che il grande amore di Licia e a differenza dell’amore che sul set legava Pasquale e Cristina, le doti canore sono reali e nel tempo hanno dato i loro frutti anche fuori dal set cinematografico. Negli anni Pasquale e Cristina sono rimasti amici nonostante lui abbia preso le distanze dal mondo dello spettacolo.

Massimo Palma, compagno Cristina D'Avena/ "Gli anni passano e continui a sentirti..."

Pasquale Finicelli: la musica e la passionalità nei panni di Mirko

Dopo anni sul set di Kiss me Licia, Pasquale Finicelli ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo ma non prima di partecipare a qualche salottino televisivo, tra cui quello di Barbara D’Urso, per omaggiare l’ex collega e amica Cristina D’Avena.

Fu proprio da Barbara D’Urso però che Cristina D’Avena rilasciò su di lui delle dichiarazioni forti: “Durante la prima scena eravamo su una panchina, lui è un napoletano verace e il regista diceva a Pasquale di stare ‘tranquillo’. Alla prima scena, invece, lui mi prende e mi bacia, aprendo la bocca! Lui rispondeva così: ‘Siamo marito e moglie! Io con mia moglie faccio così!’. Anche le scene a letto con il bacino, lui mi diceva: ‘Ricordati che siamo marito e moglie’. E io gli rispondevo: ‘Sì, ma siamo marito e moglie solo qui’. E lui: ‘E allora? Abbiamo le coperte!'”. Pasquale Finicelli, passionale nei panni di Mirko ma anche sul palco! L’amore più grande per l’attore è rimasto la musica e da qualche anno ha ben deciso di riportare la band di Kiss me Licia: i “Bee Hive” sul palco, insieme agli altri componenti, gli stessi che avevano recitato in Kiss me Licia.

Alfredo e Ornella, genitori Cristina D’Avena/ "Quando papà è mancato, ho iniziato a…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA