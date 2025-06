Moira Quartieri, chi è l'agente immobiliare di Casa a prima vista: protagonista della sesta stagione, tutto sulla sua carriera e vita privata

Moira Quartieri, chi è l’agente immobiliare di Casa a prima vista

Casa a prima vista nel corso degli ultimi anni è ormai diventato un vero e proprio fenomeno televisivo, capace di intercettare consensi e ottenere un clamoroso successo in termini di ascolti e appeal sul pubblico.

La sesta stagione è stata anche caratterizzata da alcune novità: nello specifico, il programma è sbarcato anche in Toscana e sono stati introdotti tre nuovi volti, tre agenti immobiliari ricchi di entusiasmo, carisma e professionalità che sono presto entrati nel cuore dei telespettatori.

Trattasi di Nico Tedeschi, Matteo Nencioni e Moira Quartieri: anche quest’ultima è una stimata agente immobiliare, conosciamo qualcosa in più di lei.

Moira Quartieri è nata il 6 marzo 1969 ed è originaria di Pontedera, in provincia di Pisa; attiva nel settore immobiliare dagli anni ’90, ha alle sue spalle circa 30 anni di carriera ed è titolare dal 1993 della Belfiore Immobiliare, storica agenzia operante sul mercato di Pontedera e della Valdera.

Moira Quartieri, carriera e vita privata: il marito Riccardo e il figlio Tommaso

Moira Quartieri, nuova agente immobiliare di Casa a prima vista, vive a Calcinaia, in provincia di Pisa, assieme alla sua famiglia composta dal marito Riccardo, con il quale ha fondato la sua agenzia, e dal loro figlio Tommaso. Non solo lavoro e professione nella sua vita ma anche tanti interessi coltivati nel corso degli anni: per esempio, da giovane era una grandissima appassionata di danza ed è da sempre una grande amante della musica, in particolare quella di Vasco Rossi.

Il suo approdo a Casa a prima vista è stato accolto positivamente dal pubblico, che ha sin da subito apprezzato la sua grande energia e simpatia, unita ad una professionalità e ad una profonda passione per il suo mestiere che è alla base del suo successo nel lavoro e nella vita.

