Monica Guerritore è pronta a raccontarsi in una intervista a cuore aperto nella nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attrice di tantissimi film e fiction di successo è tornata recentemente alla ribalta grazie alla serie “Inganno” disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix. Un ruolo, quello di Gabriella, che le ha permesso di mostrare al grande pubblico non solo il suo innato talento di interprete, ma anche la sua bellezza di donna adulta, provocante e sexy. Intervistata dal Corriere della Sera, l’attrice parlando proprio del ruolo di Gabriella nella serie Netflix “Inganno” ha precisato: “è una donna che si perde dietro un amore scandalosa”.

Monica Guerritore, chi è: gli enormi successi della carriera/ "Dovevo andare a sciare, poi il teatro..."

Non solo, la Guerritore ha aggiunto: “volevano un’attrice con le spalle grosse e non rifatta”. L’obiettivo, infatti, era quello di raccontare una storia d’amore scandalosa, ma realistica con una donna di 60 anni naturale e senza ritocchi estetici.

Monica Guerritore dopo Inganno: da attrice e regista nel nome di Anna Magnani

Dopo il grande successo di “Inganno”, una delle serie Netflix più viste degli ultimi mesi, Monica Guerritore ha in serbo tantissime novità per la sua carriera. Non solo attrice di cinema e teatro, visto che la Guerritore è pronta a debuttare come regista con il suo primo film dedicato all’indimenticabile Anna Magnani. In realtà non è stato semplice per Monica riuscire a realizzare il suo primo film da regista nonostante la fama e la popolarità.

Chi sono Maria e Lucia Lavia, figlie di Monica Guerritore/ "Ho amato fare la loro mamma"

“Nonostante il mio nome, il talento e l’esperienza ho avuto difficoltà “- ha confessato la bravissima attrice che si è ritrovata tantissime porte chiuse per il suo primo ciak da regista. L’attrice ha poi citato in causa la collega Paola Cortellesi che con “C’è ancora domani” ha conquistato critica e pubblico in Italia e nel mondo dimostrando quanto le donne possano essere non solo delle grandi attrici, ma anche sceneggiatrici e registe.