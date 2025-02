Tutto su Morena Farfante, dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le dame che stanno creando maggiori dinamiche a Uomini e Donne c’è sicuramente Morena Farfante. La dama vive a Catania ed è una PRO Make Up Artist ovvero è una professionista del trucco. La dama è arrivata nel parterre del trono over è arrivata in trasmissione all’inizio della stagione uscendo subito con Mario Cusitore. Con il cavaliere napoletano la frequentazione è diventata intima ma si è poi bloccata. Sia Marco che la stessa Morena hanno deciso di chiudere la conoscenza. La dama, nonostante la fine della frequentazione con Mario, è rimasta in trasmissione tuffandosi in nuove conoscenze.

Successivamente, Morena è uscita anche con Alessio Pili Stella che ha provato a riallacciare i contatti con lei. La dama, tuttavia, ha deciso di non uscire più con il cavaliere non sentendo un’affinità con lui. Tra i cavalieri, poi, ha mostrato interesse per Giovanni scatenando, però, la lite con Margherita Aiello.

Morena Farfante ribale di margherita Aiello?

Morena Farfante e l’interesse per Giovanni, uno dei nuovi cavalieri del parterre del trono over, ha scatenato la lite tra la dama di Uomini e Donne e Margherita Aiello per la quale Giovanni aveva dichiarato un’esclusiva. E’ bastato un gesto di Morena per scatenare la rivalità con Margherita con cui, pare, sembra non esserci molta simpatia. Margherita ha accusato Morena di aver provato a sedurre Giovanni dando il via ad un botta e risposta durissimo.

Morena, da parte sua, è rimasta ferma sulla propria posizione non nascondendo l’interesse per Giovanni e lasciando la scelta a quest’ultimo. Chi, invece, pare decisa a chiudere la frequentazione è margherita non avendo gradito l’atteggiamento del cavaliere.

