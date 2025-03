Tutto su Morena Farfante, la dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le dame che sono arrivate nel parterre del trono over di Uomini e Donne in questa stagione c’è Morena Farfante che arriva da Catania ed è una PRO Make Up Artist. Morena, sin dalla prima parte dell’attuale stagione del dating show di canale 5 si è fatta notare per la conoscenza con Mario Cusitore con cui ha avuto una frequentazione intima che, poi, è finita. Chiusa la storia con Cusitore, Morena ha provato a conoscere altre persone ricevendo anche la proposta di uscire da Alessio Pili Stella che, però, ha rifiutato.

Gianmarco Steri in crisi a Uomini e Donne/ Francesca piange, Cristina e Nadia litigano

L’arrivo nel parterre maschile, tuttavia, di Damiano Foti ha spinto la dama a mettersi nuovamente in gioco accettando di uscire con il cavaliere con cui il rapporto, sin dai primi appuntamenti, è diventato importante per lei.

Morena Farfante e il rapporto con Damiano Foti a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 20 marzo 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Morena Farfante e Damiano Foti che raccontano i dettagli del loro rapporto. La dama non nasconde di essere molto entusiasta della frequentazione con il cavaliere con cui c’è stato anche un bacio. Tutto procede a gonfie vele per la dama che, però, viene poi spiazzata da una rivelazione.

Chi è Gabriele, il cavaliere del trono over di Uomini e donne/ Appuntamento con Agnese e...

Maria De Filippi, infatti, spiega che Damiano è uscito anche con Gloria Nicoletti. Tra i due non c’è stato solo un semplice appuntamento, ma c’è stato anche un bacio. Un dettaglio che scatena la reazione di Morena che, delusa dall’atteggiamento del cavaliere, ha deciso di tornare al proprio posto.