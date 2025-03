Morena Farfante tra Tina Cipollari e Angelo a Uomini e Donne

Morena Farfante sempre più protagonista di Uomini e donne. La dama del trono over che, all’inizio della stagione in corso ha avuto una frequentazione con Mario Cusitore, nelle ultime settimane, è stata la protagonista di scontri di fuoco con Margherita Aiello che l’ha accusata di aver fatto gli occhi dolci al cavaliere con cui stava uscendo. Bellissima e con una grande voglia di trovare l’amore, Morena, finora, non è ancora riuscita a trovare un uomo con cui costruire una vera relazione. Sicura di ciò che desidera, la dama ha anche rifiutato la proposta di Alessio Pili Stella che le ha chiesto di uscire.

La bellezza di Morena, però, non conquista solo i cavalieri già presenti nel parterre del trono over. La redazione, infatti, riceve diverse richieste da parte di uomini pronti a conoscerla, ma stavolta, ad essere stato colpito dal suo fascino è stato Angela Perla.

Morena Farfante svela di essere stata contattata da Angelo Perla a Uomini e Donne

Tra i corteggiatori di Tina Cipollari spicca la presenza di Angelo Perla che ha conquistato la bionda opinionista èer l’aspetto fisico e per ciò che ha raccontato della sua vita professionale. Angelo, tuttavia, pur corteggiando Tina con cui ha già fatto due esterne, non è rimasto indifferente a Morena che ha provato a contattare. Il tentativo del cavaliere, però, è stato portato subito alla luce da Morena che ha svelato di aver ricevuto dei messaggi su Instagram.

Dopo aver capito che il mittente era Angelo, Morena ha raccontato tutto alla redazione. “Meno male che era timido”, commenta Tina Cipollari. Angelo, così, entra in studio leggendo una lettera per Tina che accoglie il corteggiatore con cui, però, decide di chiudere la frequentazione.