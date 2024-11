Moreno Il Biondo ospite a The Voice Kids: chi è

Moreno Conficconi, meglio conosciuto come Moreno Il Biondo, è un’icona della musica liscio italiana ed è anche l’idolo di Silvano, un piccolo concorrente di The Voice Kids, grande amante del liscio e della musica romagnola. Moreno suona e canta all’interno di un’orchestra molto nota, Orchestra Grande Evento. Voce inconfondibile, il maestro sa suonare il clarinetto e il sassofono.

THE VOICE KIDS 2024, 2a PUNTATA/ Diretta: Gigi D'Alessio porta Maria Sofia Corona in finale

Nato a Meldola nel 1958, Moreno ha iniziato a suonare da giovanissimo, dimostrando un talento innato per la musica. La sua passione per il liscio lo ha portato a collaborare con alcune delle più importanti orchestre del panorama romagnolo. La svolta nella sua carriera arriva però con l’incontro con Raoul Casadei, considerato il re del liscio. Così entra nell’orchestra citata e inizia a farsi conoscere proprio grazie alle sue capacità. La musica di Moreno Il Biondo è oggi inconfondibile per gli amanti del genere, anche perché riesce ad unire i suoni più tradizionali alle sonorità moderne.