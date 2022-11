Chi è Moreno Porcu, scoppia l’amore con Alex Di Giorgio a Ballando con le Stelle?/ “Complici e all’unisono”

Moreno Porcu e Alex Di Giorgio è nato un amore a Ballando con le Stelle?

Moreno Porcu e Alex Di Giorgio sono una delle coppie di Ballando con le Stelle 2022: tra i due è nato un feeling sulla pista da ballo? Prosegue l’avventura nel dance show di successo di Rai1 di una delle coppie più apprezzate di questa edizione che, puntata dopo puntata, sembrano sempre più complici ed uniti. Loro non hanno schermature, gli abbracci, i baci sfiorati sono frutto di una complicità tra due persone che agiscono in sintonia. Ogni qual volta si esibiscono insieme emozionano conquistando il pubblico e la giuria e non solo. Lo stesso Alex nel rivedere il video della precedente esibizione si è emozionato nel vedersi fianco a fianco su una pista da ballo con un altro uomo. Un momento che ha emozionato lo stesso Fabio Canino in giuria.

Proprio la giuria si è complimentata con la coppia durante l’ultima puntata. Per Ivan Zazzaroni: “Molto emozionante, molto bravi, piacevole, delicato”, mentre Carolyn Smith ha promosso a pieni voti: “molto bello. Fantastica sintonia e coordinazione”. Anche Fabio Canino ha apprezzato: “che soddisfazione! Devo dire che è molto moderno questo tango e quell’energia questa settimana è stata perfetta. Eravate all’unisono”, mentre Selvaggia Lucarelli ha precisato “possiamo dire che le mie strigliate servono! Si è vista proprio un’evoluzione, Mi avete stupito. Infine Guillermo Mariotto: “se alla quarta siamo così, cosa possiamo aspettarci all’ottava puntata?”.

Chi è Moreno Porcu, il ballerino e partner di ballo di Alex di Giorgio a Ballando con le Stelle

Ma chi è Moreno Porcu, il ballerino partner di Alex di Giorgio a Ballando con le Stelle 2022. Si tratta della prima coppia gay del dance show di successo di Milly Carlucci. A rivelarlo poco prima del debutto è stato il campione di nuoto dalle pagine di Repubblica: “avrò un partner gay, un ragazzo che ha avuto esperienze molto simili alle mie: è la prima volta in Italia. Mi sono detto: se faccio questa cosa, voglio avere la possibilità di lanciare un messaggio. Vorrei non facesse notizia vedere due ragazzi gay che ballano in tv”. Classe 1988, Moreno Porcu, ha cominciato la sua carriera di ballerino nel 2003.

A soli 15 anni ha cominciato a partecipare alle prime gare vincendo successivamente due primati nazionali nel ballo latino-americano. Successivamente è entrato nel corpo di ballo del Brendan Cole Live e di Burn the Floor. Si tratta della sua prima volta nel programma Ballando con le Stelle, una partecipazione che ha svelato sui social con un post: “finalmente posso postare pubblicamente questa notizia! Quest’anno Farò parte di “Ballando con le stelle” come professionista e potrò insegnare a ballare ad uno dei VIPs che parteciperanno a questa EPICA edizione del programma! … io non sto nella pelle! Metterò anima e corpo in un progetto speciale che mi vedrà danzare con il cuore ogni singolo passo”.











