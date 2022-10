Morgan, chi è perché si chiama così Marco Castoldi?/ “Sono un alieno sulla Terra e la musica…”

Morgan, chi è e l’esordio musicale

Morgan (Marco Castoldi), è un cantautore italiano di 49 anni, schietto nella vita e nella musica, di grande talento ma con una nota polemica e critica nei confronti della società che lo ha spesso portato ad essere protagonista nel mondo dei social e in quello del gossip. Sin da piccolo ama la musica e a soli 6 anni inizia a suonare la chitarra e poco dopo il pianoforte. Si forma al conservatorio ma non completa gli studi e in seguito sceglie il suo nome d’arte “Morgan” ispirandosi al grande Henry Morgan.

Il cantante ha sempre amato la musica rock e tra gli artisti che lo hanno ispirato ci sono: i Depeche Mode, David Bowie e Jim Morrison. Morgan, come molti grandi artisti di successo, ha iniziato a creare la sua arte dopo un grande dolore, la morte del padre. Dopo quell’evento, accaduto nel 1988, l’artista si rifugia nella musica e intraprende una carriera da cantante professionista. I primi successi arrivano con i Bluvertigo, gruppo formato da Morgan, Andrea Fumagalli e Marco Pancaldi nel 1991, poi dopo alcuni singoli di successo, la band arriva ultima in classifica a Sanremo 2001 e da quel momento il cantante intraprende una carriera da solista.

Morgan, la carriera da solista e l’anima “ribelle”

Qualche giorno fa, come riporta La Stampa, Morgan è stato ospite al “PeM Festival” e ha dichiarato: “Sono un alieno sulla Terra e la musica è la mia esistenza”. Dopo aver lasciato i Bluvertigo infatti, il cantautore ha continuato a dedicare la sua intera vita alla musica. Il suo album d’esordio da solista è stato “Canzoni dell’appartamento” con cui vinse il Premio Tenco. In quegli anni il cantautore ha collaborato con alcuni grandi artisti del panorama della musica italiana come Edoardo Bennato e Andrea Pezzi e nel corso della sua carriera ha anche omaggiato molti altri artisti reinterpretando i loro brani. Il successo del cantautore deriva anche dalla sua presenza scenica e dal suo carattere deciso.

Morgan ha partecipato ad alcuni talent show musicali come giudice: Amici e The Voice of Italy ma ha anche cantato in alcuni degli studi Mediaset e Rai più importanti e proprio lì è stato spesso criticato per la sua vena “critica e ribelle”, spesso in contrasto con i rigidi schemi del mondo dello spettacolo. Dopo l’indimenticabile esperienza all’Ariston di Sanremo, dove litigò apertamente con Bugo, il cantante è pronto per tornare sul grande schermo a Domenica In, programma in cui probabilmente canterà una delle sue ultime canzoni “Battiato (mi spezza il cuore)”.











