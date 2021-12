Chi è morto nel 2021/ Carrà, Milva, Battiato, Wertmuller, Fracci: un anno di lutti

Chi è morto nel 2021? Questa è la domanda che si stanno ponendo tante persone a poche ore dalla fine di quest’anno, un anno di ripartenza e di paura per il Covid, un anno di gioia ma anche di dolori. Pensiamo ai successi sportivi dell’Italia in tutte le discipline, alla ripresa economica, o ancora al boom dei Maneskin, ma purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con numerosi lutti. Dal mondo del cinema a quello dello sport, abbiamo salutato tante leggende…

Iniziamo il ricordo di chi è morto nel 2021 citando alcuni dei personaggi più amati del Paese: pensiamo a Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio a causa di una malattia. Non possiamo non citare Gino Strada, deceduto per alcuni problemi cardiaci, e Raoul Casadei, morto per l’aggravarsi dell’infezione Covid. Sempre in tema di spettacolo, abbiamo pianto le dipartite di icone della musica nostrana come Franco Battiato e Milva, da tempo affetti da malattie. Un altro doloroso è stato quello a Michele Merlo, il giovane cantante stroncato dalla leucemia. Purtroppo l’elenco non termina qui…

CHI È MORTO NEL 2021

La lista di chi è morto nel 2021 annovera molti artisti e un pensiero va a Libero De Rienzo, scomparso per un’overdose. Lo scorso 29 ottobre abbiamo salutato Rossano Rubicondi, sconfitto dal tumore, stessa causa del decesso di Charlie Watts. Il 13 novembre, invece, è salito in cielo il celebre scrittore Wilbur Smith, mentre il 27 maggio abbiamo salutato l’icona del mondo della danza, Carla Fracci. Tornando al mondo del cinema, abbiamo detto addio ad alcuni grandi interpreti della settima arte internazionale come Christopher Plummer e Jean-Paul Belmondo. Più recente, invece, la morte di Lina Wertmuller, leggenda del cinema italiano. Un anno di lutti, purtroppo, che non hanno risparmiato il mondo della politica: dall’ex segretario di Stato Usa Colin Powell a Guglielmo Epifani, passando per Franco Marini.

