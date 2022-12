Chi è morto nel 2022: tutti i personaggi famosi/ Dalla Regina a Piero Angela

L’anno sta per chiudersi definitivamente, permettendo di voltare finalmente pagina dopo 365 giorni che hanno causato parecchi fastidi e problemi e hanno portato via numerosi personaggi famosi. È arrivato, insomma, il momento di tirare le somme su chi è morto nel 2022, dedicando qualche minuto, prima di salutare per sempre l’anno, anche alla memoria di tutte le persone famose o importanti che ci hanno lasciati. D’altronde, il 2022 è stato segnato da diversi decessi tra le persone famose e non si può non citare, per esempio, la Regina Elisabetta II, che molti credevano, ironicamente, immortale. Oltre a lei, però, anche alcuni importanti personaggi italiani ci hanno lasciati, da Piero Angela a Roberto Maroni.

Chi è morto nel 2022: “God save the Queen”

C’è poco da girarci attorno, parlando di chi è morto nel 2022 non si può non citare la famosissima Regina Elisabetta II, che si è spenta l’8 settembre. Classe 1926, guidava fedelmente il Regno Unito dal decesso di suo padre, Giorgio VI, avvenuto il 6 febbraio 1952. Con il suo regno durato più di 70 anni, è arrivata vicinissima al primato per il regno più lungo nella storia umana, ancora nelle mani del Re Sole, Luigi XIV. Lui ha regnato per 72 anni e 110 giorni, lei 70 anni e 214 giorni, segnando comunque il record tra i monarchi inglesi. Poco tempo dopo il decesso dell’amata Regina, il popolo britannico (e mondiale) ha pianto un’altra grande icona inglese: l’11 ottobre, infatti, si è spenta Angela Lansbury, la leggendaria Signora in Giallo, classe 1925 e che avrebbe compiuto 5 giorni dopo 97 anni.

Morti del 2022: i personaggi famosi

Proseguiamo a scoprire chi è morto nel 2022 facendo un piccolo passo indietro a gennaio. Il 1 gennaio, infatti, si è spento Calisto Tanzi, celebre imprenditore italiano che fondò l’azienda Parmalat. Il mese dopo, il 2 febbraio, è stato il momento dell’attrice italiana Monica Vitti, vera e propria icona italiana degli anni 60.

Parlando di chi è morto nel 2022, passiamo poi rapidamente ad aprile, più precisamente al 17, quando è mancata Catherine Spaak, rinomata attrice e conduttrice francese. Il 26 maggio, poi, si è spento il politico italiano Ciriaco De Mita, che era ormai prossimo ai 95 anni. Purtroppo, il 6 luglio si è spento anche l’attore inglese James Caan, celebre tra le altre cose per Il Padrino, Misery e Elf. Il 14 dello stesso mese, invece, il mondo giornalistico italiano ha piano Eugenio Scalfari, celebre firma di Repubblica, fondata da lui stesso nel 1976.

Continuando il nostro elenco di chi è morto nel 2022, non può mancare una piccola parentesi per la cantante e attrice australiana Olivia Newton-John, mancata ad inizio agosto. Il 13 agosto, invece, l’Italia intera si è stretta attorno alla famiglia di divulgatori più rinomata, in seguito alla morte del celebre Piero Angela. A fine mese, invece, il 30 agosto è morto Mikhail Gorbaciov, l’ultimo presidente dell’Unione Sovietica, al quale si deve anche lo scioglimento della stessa.

Nello stesso mese della Regina, il 13 settembre, è morto anche Jean-Luc Godard, il famosissimo registra francese che ha rivoluzionato il cinema d’autore. Mentre, parlando di chi è morto in Italia nel 2022, non si può non citare lo storico comico Bruno Arena, che si è spento il 28 settembre. Rimanendo nel Bel Paese, inoltre, il 22 novembre è mancato Roberto Maroni, noto soprattutto per il suo impegno nella Lega. A proposito di politica, il 24 dicembre è scomparso anche Franco Frattini, ex ministro degli affari esteri.

I morti nel mondo del calcio: da Mihajlovic a Pelé

Per concludere la lista di chi è morto nel 2022, non è possibile tralasciare coloro che ci hanno lasciato alla fine di quest’anno. A piangere è stato soprattutto il mondo del calcio. Il primo lutto è stato quello per la scomparsa del procuratore Mino Raiola, avvenuta il 30 aprile scorso. Il 16 dicembre, poi, è stato il turno dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, che si è arreso dopo una estenuante lotta contro il cancro. Rimanendo in Italia, anche il decesso del giornalista sportivo Mario Sconcerti, il giorno successivo, è stata particolarmente sentita. A livello internazionale, invece, ha destato profonda tristezza la scomparsa del campione brasiliano Pelé, che aveva 82 anni ed era da tempo in condizioni critiche.

