Chi è Mr.Josephs? Lucky Luke/ Su Rete 4 il film con Terence Hill (oggi, 24 luglio)

La pellicola Chi è Mr.Josephs? Lucky Luke, di genere western, va in onda il 24 luglio su Rete 4 alle 15,30. È stata diretta nel 1991 dal regista Richard Schlesinger e ha come protagonista Terence Hill. Gli altri interpreti sono Nancy Morgan, Fritz Sperberg, Dominic Barto, William Dalton, Bo Gray. Il film è ispirato al famoso eroe di fumetti Lucky Luke. La saga risulta essere piuttosto deludente anche se Terence Hill è un personaggio magnetico che riesce sempre e comunque a bucare lo schermo. Girato in maniera dozzinale non riesce mai a coinvolgere con un ritmo piuttosto lento e compassato. Sicuramente sono diversi i momenti in cui qualcosa sembra improvvisamente esplodere ma alla fine non c’è mai il cambio di passo che il pubblico si aspetterebbe.

Chi è Mr.Josephs?, la trama

Chi è Mr.Josephs? ci parla di Lucky Luke che arriva nella città di Daisy Town per diventare lo sceriffo, nel tentativo di porre fine ai continui atti di criminalità che affliggono gli abitanti. Infatti, il nostro eroe diventa lo sceriffo della cittadina e riesce a eliminare tutti i criminali. La tregua da poco conquistata viene ben presto intaccata a causa dell’arrivo a Daisy Town dei fratelli Dalton, intenzionati a recare subbuglio nella cittadina. I fratelli escogitano un piano per far fuori il cowboy cercando di convincere gli indiani a interrompere il trattato di pace e attaccare la città. A complicare ulteriormente le cose, ci sono le continue controversie tra allevatori e agricoltori, i quali, per risolvere le loro diatribe si rivolgono a un misterioso venditore di polvere da sparo, Mr Josephs. In realtà, questi, altro non è che uno dei fratelli Dalton. Luke, grazie all’aiuto della giovane contadina Laura, riesce a smascherare i Dalton e a scongiurare l’insorgere della rivolta.

