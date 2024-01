CHI È MURAT UNALMIS DI TERRA AMARA/ “Diventerò presto papà di un maschietto”: l’annuncio a Verissimo

Murat Unalmis, Demir di Terra Amara annuncia a Verissimo: “Diventerò papà di un maschietto”

Murat Unalmis, Demir in Terra Amara. è stato il primo ospite della puntata di oggi di Verissimo, sabato 13 gennaio 2024, ed ha dato una splendida notizia, presto diventerà papà. Ad un’emozionata Silvia Toffanin ha infatti raccontato tutta la sua gioia: “È arrivato il momento di svelare la sorpresa, tra poco si aggiungerà una terza persona al viaggio. Diventerò papà. Sono felicissimo, talmente felice che non trovo le parole. Io credo di non essere la stessa persona che era seduta al fianco te la scorsa volta.” A questo punto Silvia Toffanin ha chiesto se si conosce il sesso del nascituro e Murat ha confessato emozionato: “È un maschietto”

Durante la chiacchierata a Verissimo, Murat Unalmis ha ricevuto un bellissimo messaggio da un Furkan Palali, Fikret in Terra Amara. I due attori hanno costruito un bellissimo rapporto, un’unione talemente solida che traspare anche in Terra Amara. “Nella serie Fikret e Demir sono fratelli e tu per me sei come un fratello”ha confessato Palali Murat, infine ha anche fornito delle anticipazioni su Demir in Terra Amara senza sbilanciarsi troppo ha ammesso che è un personaggio in continuo cambiamento.

(Agg di Liliana Morreale)

Murat Ünalmış, l’attore che presta il volto a Demir Yaman in Terra Amara, torna protagonista di una imperdibile intervista nel salotto televisivo di Verissimo, il programma condotto con grande successo da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attore turco già in passato ha partecipato al popolare rotocalco televisivo sulla scia del grandissimo successo della soap opera turca campione d’ascolti del pomeriggio e della prima serata di Canale 5. Classe 1981, Murat è nato nella città di Kayseri, Cesarea di Cappadocia, Mazaka o Eusebia all’Argaios, è una città di 1100000 abitanti della Turchia, capoluogo dell’omonima provincia dell’Anatolia Centrale. Prima di dedicarsi alla recitazione, Murat si è laureato in Economia e solo successivamente ha iniziato a studiare anche recitazione ad Istanbul. Nel 2003 arriva il primo ruolo come attore dividendosi tra serie tv, cinema e tanto altro.

La grande fama e popolarità arriva con la serie “Kurşun Yarası” e successivamente con Terra Amara che l’ha reso famoso in tutta Europa. “La popolarità è bella, ma bisogna star attenti perché la fama può portarti a sentirti superiore agli altri, ma la mia educazione e la mia fede mi hanno permesso di rimanere con i piedi per terra” – ha detto l’attore proprio a Silvia Toffanin.

Murat Ünalmış e la vita privata: l’attore di Terra Amara ha una moglie

Non solo, Murat Ünalmış ha parlato anche della sua vita privata e sentimentale. Pur essendo un solitario e un amante dello “stare solo con me stesso”, l’attore si è sposato per ben due volte. Dopo il primo matrimonio fallo, Murat è convolato a nozze per una seconda volta con una misteriosa di cui non ha detto nulla. In passato è stato sposato con la collega Birce Akalaya, protagonista della serie turca SBA – Amore in Bianco e Nero a fianco di Ibrahim Celikkol.

“Sogno di costruir una famiglia, ma credo tanto nei valori veri quindi serve una persona giusta. Spero accada presto” – ha raccontato Murat che proprio a Verissimo ha confessato: “c’è una persona nlla mia vita lo dico qua per la prima volta. È lontana dal mondo dl cinema, ma anche li è un’ex giocatrice di basket”.











