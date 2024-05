Chi è Myriam Catania, attrice e doppiatrice/ La carriera tra fiction, cinema e l’esperienza al GF Vip

Quando si ha un talento precoce, il rischio è quello di bruciare troppo in fretta le tappe limitando lo sviluppo della propria carriera; fortunatamente questo non è accaduto nel caso di Myriam Catania. Attrice e doppiatrice che ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione a soli 6 anni e che nel tempo ha poi preso parte ad innumerevoli progetti di spicco tra piccolo e grande schermo. La ricordiamo nella pellicola “Caro Maestro”, così come “Una donna per amico” del ‘98.

Come anticipato, la carriera di Myriam Catania è stata caratterizzata da tappe importanti anche sul piccolo schermo. Nel 2005 è stata parte stabile del cast di Carabinieri per la quarta stagione, mentre dieci anni più tardi è entrata nel cast di “E’ arrivata la felicità”, fiction in onda sulla Rai. Imponente anche la sua carriera da doppiatrice, senza dimenticare la recente partecipazione al Grande Fratello Vip – per la quinta edizione – dove però la sua permanenza è durata poche settimane.

Myriam Catania, dai successi professionali alle curiosità di vita privata

Importante è stata anche la vita privata e sentimentale di Myriam Catania, sicuramente ricca di esperienze – al netto di quelle negative – che sono servite a forgiarla nel tempo dal punto di vista caratteriale, umano e professionale. Intorno al 2005 ha avuto una storia d’amore con Luca Argentero; il sodalizio con l’attore li ha portati a compiere il grande passo del matrimonio nel 2010 ma, sei anni dopo, hanno deciso di ultimare la separazione.

Dopo la storia con Luca Argentero, Myriam Catania ha ritrovato l’amore grazie a Quentin Kammermann, un pubblicitario di origini francesi. Come racconta Libero, il colpo di fulmine sarebbe scattato ad Ibiza durante una vacanza e poco dopo nasce il loro primo figlio, Jacques. Non sono mancati i momenti di crisi, come raccontato dall’attrice nel 2020, fino alla rottura annunciata sui social dal compagno. Fortunatamente però, le ruggini sono state presto dissipate e ancora oggi condividono la bellezza dell’amore.

