Chi è Nadia Borzak, nipote di Gabriella Ferri/ “Per me resta sempre la mia amata nonna…”

Nadia Borzak ricorda sua nonna Gabriella Ferri a Bellamà: “Quando sono arrivata in Italia…”

La puntata di oggi di Bellamà è stata una vera e propria festa all’insegna della musica, un piacevole e toccante omaggio per una delle interpreti più significative e amate della canzone popolare e leggera: Gabriella Ferri. La cantante è scomparsa nel 2004 e a 20 anni da quel triste giorno sono state ospiti in studio la sorella Maria Teresa Ferri e la nipote Nadia Borzak che ha seguito con amore e dedizione le medesime orme.

Nadia Borzak – nipote di Gabriella Ferri – ha impreziosito il ricordo della compianta nonna e cantante con un tributo musicale che ha emozionato lo studio di Bellamà, in particolare la sorella dell’artista Maria Teresa Ferri. Incalzata da Pierluigi Diaco, la giovane ha raccontato la reazione delle persone e in particolare del pubblico quando racconta di essere nipote di Gabriella Ferri, rivelando un aneddoto che risale al suo arrivo in Italia. “Quando io sono arrivata in Italia non capivo cosa volesse dire, per me era semplicemente mia nonna”.

Parlando del suo primo giorno di scuola in Italia, Nadia Borzak – nipote di Gabriella Ferri – ha dunque raccontato: “Al mio primo giorno di scuola le mie maestre impazzirono… Da lì ho effettivamente capito cosa volesse dire, per me comunque restava mia nonna. I miei coetanei reagiscono con grande onore, un mio amico ad esempio mi ha scritto: ‘Un bacio lassù’”. La giovane ha poi aggiunto: “Mi fa dunque piacere che anche i giovani la amano e la ascoltano”.

Come anticipato Nadia Borzak – nipote di Gabriella Ferri – ha seguito le orme della nonna nel mondo della musica e qualcuno forse ricorderà la sua partecipazione nel 2015 a The Voice of Italy. La giovane cantante si presentò alle blind audition proprio con un brano della compianta cantante, “Remedios”; l’esperienza purtroppo non ebbe però un esito felice.

