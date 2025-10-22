Nadia Cocconcelli, chi è la moglie di Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri: insieme da 40 anni, hanno avuto 2 figli, Elena e Daniele.

Un’intera vita dedicata ai Ricchi e Poveri, così come alla donna della sua vita: Angelo Sotgiu e Nadia Cocconcelli si sono conosciuti giovanissimi e il loro amore, a dispetto di uno showbiz spesso fonte di distrazione, ha viaggiato spedito su binari felici senza mai intoppi. 40 anni di matrimonio, dal 1982 sono più affiatati che mai e soprattutto artefici di una splendida famiglia scandita dalla nascita di 2 figli: Elena e Daniele.

Entrambi molto riservati, Angelo Sotgiu e Nadia Cocconcelli raramente si sono concessi interviste o approfondimenti dedicati al loro amore salvo rare eccezioni. Più volte il cantante dei Ricchi e Poveri ha raccontato di come a fare da cupido per il loro amore, seppur indirettamente, sia stato Pippo Baudo. La sua dolce metà era infatti protagonista in un programma del noto conduttore dove appunto si concretizzò il primo incrocio di sguardi tra i due.

Angelo Sotgiu, l’amore discreto ma viscerale per sua moglie Nadia Cocconcelli

Da quell’incontro baciato dal destino, come detto, Angelo Sotgiu e sua moglie Nadia Cocconcelli hanno costruito un amore solido fondato su riservatezza, rispetto e assenza di clamori mediatici. Andando a ritroso non c’è molto da scovare sulla vita sentimentale del cantante dei Ricchi e Poveri, se non a breve e fugace liaison proprio con Angela Brambati, sua storica collega nella band. Una relazione giovanile, durata poco e senza strascichi; anzi, oggi i due oltre che uniti dal medesimo percorso professionale vantano un rapporto di grande amicizia. “Siamo come fratello e sorella”, dichiarò la ‘brunetta’, e sicuramente anche la moglie di Angelo Sotgiu – Nadia Cocconcelli – sarà felice della bellezza del loro rapporto.