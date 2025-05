Nadia Di Diodato: tutta sulla corteggiatrice di Uomini e Donne

Nadia Di Diodato è una corteggiatrice di Gianmarco Steri che, dopo mesi di percorso, è pronto a fare la sua scelta nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, venerdì 29 maggio 2025, in prima serata su canale 5. Studentessa presso l’Università La Sapienza, di Nadia non si hanno molte informazioni se non abbia poco più di vent’anni e che stia studiando per realizzare il sogno di diventare giornalista. Single e con tanta voglia di innamorarsi e di trovare una persona con cui costruire un futuro, Nadia ha partecipato a Uomini e donne dove è stata colpita da Gianmarco Steri. Su Instagram (qui il suo profilo) dove attualmente conta 64mila follower, si mostra tra affetti, viaggi e vita quotidiana con grande spontaneità.

Il percorso tra Nadia e Gianmarco, però, non è stato facile. Tra il tronista e la corteggiatrice ci sono state molte discussioni ma con il tempo sono riusciti a trovare un punto d’incontro. Tuttavia, la parte finale del trono ha tirato fuori anche il carattere esplosivo di Nadia che, con schiettezza, non ha mai nascosto il proprio stato d’animo e le proprie emozioni.

Nadia Di Diodato e la non scelta a Uomini e donne: sarà la nuova tronista?

Più volte, Nadia Di Diodato ha sottolineato di non sentirsi la scelta di Gianmarco Steri che, alla fine, le ha dato ragione preferendole Cristina Ferrara. In studio, dopo aver ascoltato il discorso del tronista, Nadia non ha nascosto la rabbia e la delusione battibeccando anche con Tina Cipollari. Dopo un momento di caos durante il quale è stata sul punto di piangere, Nadia ha lasciato lo studio salutando civilmente Gianmarco.

Concluso il percorso a Uomini e Donne, la corteggiatrice è tornata alla propria vita tuffandosi nei suoi affetti, ma il suo futuro televisivo potrebbe non essersi concluso. Secondo alcune voci di corridoio, infatti, la redazione di Uomini e Donne starebbe pensando a lei per il trono della prossima stagione. Per il momento, tuttavia, si tratta di semplice voci che potrebbero concretizzarsi tra qualche mese ma tutto dipenderà da Nadia e dal suo stato sentimentale.

