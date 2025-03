Tutto su Nadia, la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Lite a Uomini e Donne tra Gianmarco Steri e Nadia, la giovane corteggiatrice che, durante la prima esterna con il tronista, dopo un’ottima partenza, lo aveva infastidito svelando di non aver gradito l’esterna fatta con Martina De Ioannon quando l’aveva lasciata sola in lacrime. Un riferimento che a Gianmarco non è piaciuto e che Nadia solleva nuovamente nell’esterna trasmessa nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 4 marzo 2025. “Sono scioccata, pensavo ascoltassi di più. Tu non vuoi capire. Mi hai rod*to il c*lo per una cosa che ti ho detto. A me dà fastidio perché non ci stiamo capendo”, dice la corteggiatrice in esterna.

Gianmarco, visibilmente infastidito, spiega di considerare esagerato l’atteggiamento di Nadia con cui c’è stato sì del feeling, ma con una sola esterna. Il tronista, infatti, ritiene prematuro l’attacco di Cristina che dovrebbe sfruttare il tempo per conoscerlo.

Nadia, lite con Gianmarco e Cristina a Uomini e Donne

In studio, Gianmarco Steri ribadisce il proprio punto di vista nei confronti di Nadia nei confronti della quale, pur provando un interesse, non nasconde il proprio fastidio. Pur non rinnegando il proprio percorso da corteggiatore, Gianmarco vorrebbe fare un percorso da tronista separato da Martina De Ioannon. In studio, tra il tronista e la corteggiatrice parte un botta e risposta che coinvolge anche Cristina, l’altra ragazza con cui Gianmarco, nella scorsa puntata, aveva scelto di ballare.

In studio, infatti, anche le due corteggiatrici discutono. “Fly down, sei un po’ ridicola”, dice Cristina che è rimasta a casa non avendo fatto l’esterna con Gianmarco il cui trono sta cominciando a creare le prime dinamiche tra le corteggiatrici.