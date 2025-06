La carriera di Nadia Rinaldi è cominciata dopo aver frequentato il Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti. Lei, nata a Roma, aveva sempre sognato di far cinema. Per questo ha provato appunto la carriera nel mondo della recitazione, riuscendo ad ottenere fin da subito una serie di ruoli di tutto rispetto, imponendosi come quella figura di attrice forte, con un fisico alto e robusto. Nei primi anni, infatti, ha fatto quasi esclusivamente commedie, interpretando ruoli comici, come nel film “Faccione” di Christian De Sica e ancora altre commedie varie. Sul finire degli anni Novanta, Nadia Rinaldi ha recitato anche in “Un medico in famiglia” e ancora in altre fiction di gran successo. Nel 2004 è stata anche protagonista del reality show “La Talpa” mentre nel 2018 ha preso parte a “L’isola dei famosi”, condotto da Alessia Marcuzzi.

Il percorso nel mondo del cinema di Nadia Rinaldi è cominciato grazie a Gigi Proietti. Dopo aver frequentato la sua scuola cinematografica, infatti, Nadia è stata scelta spesso proprio da Gigi per interpretare alcuni ruoli. I due hanno spesso collaborato insieme: “È stato un secondo papà per me, non solo un maestro. Quando ci ha lasciati è stato un grandissimo dolore ma io dico sempre che è partito per un lungo viaggio, una grande tournée, e presto ritornerà. Perché non si può pensare che Gigi Proietti non ci sia più” ha raccontato diverso tempo fa l’attrice.

Nadia Rinaldi: “Così ho perso peso nel giro di 17 anni”

Un bivio, un cambiamento importante nella vita di Nadia Rinaldi, è arrivato con un forte dimagrimento. Da circa 150 chili, l’attrice è arrivata a pesare poco più di 60 chili. “Il mio percorso è iniziato nel 2001 ed è finito nel 2018: è stato un dimagrimento molto lento. Una volta tornato ad avere quel peso forma, è normale che servano anche operazioni per perdere la pelle” ha raccontato l’artista romana, che negli anni ha visto mutare profondamente il proprio aspetto fisico.