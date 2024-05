Chi è Nadia Rinaldi/ Il dolore per la morte del padre: “Per ogni figlia femmina…”

Chi è Nadia Rinaldi: tutto sulla famosa attrice

Nadia Rinaldi è una delle attrici più conosciute e amate del pubblico, protagonista di tantissime commedie che hanno sbancato il botteghino. Classe 1967, Nadia Rinaldi nasce a Roma e studia presso il Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti che, come regista, la fa debuttare nella commedia di Luigi Pirandello dal titolo Liolà. E’ l’inizio di una grande carriera che porta Nadia Rinaldi a recitare in tantissimi film cinematografici come Faccione, film diretto da Christian De Sica e che segna l’esordio dell’attrice sul grande schermo.

Ha recitato anche in film come Miracolo italiano, S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa, I giganti della montagna, Il fantasma dell’Opera e tanti altri. Anche in tv, tuttavia, l’attrice ottiene grande successo recitando in fiction come Un medico in famiglia e partecipando ad alcuni reality come La talpa.

Nadia Rinaldi e la morte del padre

La vita privata di Nadia Rinaldi non è stata semplice. L’attrice, in particolare, durante gli anni del grande successo, ha affrontato uno dei dolori più grandi per una figlia ovvero quello per la morte del padre come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni de La volta buona a gennaio 2024.

“Era il 1994, mio padre viene a mancare con una malattia fulminante, sette mesi davvero difficili e dolorosi. Non è stato facile. La mancanza di un papà penso che sia il crollo di un principe azzurro per ogni figlia femmina, se n’è andato troppo presto, a 56 anni, e questa è stata la cosa più dura”, le parole dell’attrice.











