Nancy Dell’Olio, chi è: dalla passione per la legge alla fama internazionale. Gli amori, la carriera e il successo in Inghilterra.

Il baricentro della sua carriera sembrava dover essere la professione di avvocato, eppure Nancy Dell’Olio in poco tempo è riuscita ad ergersi a vera e propria diva dello showbiz. Classe 1961, nata a New York, icona della televisione britannica alla conduzione di innumerevoli format e programmi di successo. Complice anche la sua relazione chiacchierata con il compianto Sven-Goran Eriksson, ha dominato e domina tutt’oggi l’attenzione mediatica risultando tra i volti più rappresentativi dello showbiz internazionale.

Ma chi è Nancy Dell’Olio, come è riuscita a diventare la diva che conosciamo e apprezziamo oggi? Non tutta la sua fama è ascrivibile alle vicende relative alla cronaca rosa per quanto siano una fetta importante del clamore mediatico che spesso le viene attribuito. Dopo aver ultimato gli studi per specializzarsi in diritto immobiliare e successivamente alla storia d’amore con Sven-Goran Eriksson, Nancy Dell’Olio sceglie di orbitare nel mondo della tv e ben presto le sue qualità la rendono una vera e propria regina della televisione britannica. Da ‘Celebrity Big Brother’ a Strictly Come Dancing’, è lei la padrona di casa dei format di maggior successo per il piccolo schermo.

Nancy Dell’Olio, da Tony Blair al coma etilico sfiorato: “Mi salvai…”

Come anticipato, c’è anche la cronaca rosa tra i fattori che hanno contribuito ad ampliare la notorietà e anche gli apprezzamenti in favore di Nancy Dell’Olio. Nota la storia con Sven-Goran Eriksson; un amore tormentato dai tradimenti, poi il perdono e infine la definitiva rottura. Per sua stessa ammissione, non è mancata la corte di uomini facoltosi e di spicco.

Spesso il nome di Nancy Dell’Olio in termini di gossip è stato accostato a quello di Tony Blair; lei, in una recente intervista a Storie di donne al bivio di Monica Setta, ha contribuito ad alimentare il mistero di quella liaison. “Eriksson mi ha pregato di dirgli se ero stata con Tony Blair ma io gli ho sempre risposto che sarà un segreto che porterò nella tomba”. I sentimenti sono però la chiave di lettura principale nella vita della conduttrice e diva internazionale: “Per amore ho fatto anche io delle follie”. Per avvalorare la tesi – sempre nel salotto di Monica Setta, come riporta Buonasera24 – raccontò di quando sfiorò il coma etilico in Svezia dai suoceri, ovvero i genitori di Sven-Goran Eriksson: “Mi salvai e da quel momento non mi sono più ubriacata”.

