Chi è Nanda, Ti spedisco in convento 2/ La 20enne patita di social network

NANDA CONCORRENTE DI TI SPEDISCO IN CONVENTO 2

Nanda è una ragazza di 20 anni che vive ancora con sua madre a Gallarate nella provincia di Varese dove trascorre le sue giornate attaccata al suo cellulare. Una bellissima ragazza bionda che ama truccarsi, vestirsi in maniera impeccabile e soprattutto apparire agli occhi dei suoi numerosissimi fans. La sua passione è infatti quella dei social network, il suo motto? “100k followers sono più utili di una laurea” per questo motivo si dedica totalmente alla cura dei suoi profili per ottenere più seguaci possibile.

Il suo obiettivo è quello di creare dei contenuti sempre nuovi e pubblicarli nelle maggiori piattaforme in cui è presente come Instagram, TikTok, ONly Fans e Telgram. Per creare i contenuti utilizza la sua immagine e la sua bellezza, con la quale è riuscita a spopolare tra i suoi fans. La ragione per cui ama tanto essere seguita su queste piattaforme rispecchia il suo stile di vita, improntato sul denaro facile. E Nanda dovrà ora fare i conti con l’esperienza a Ti spedisco in convento 2…

NANDA, RIUSCIRANNO A MATTERLA IN RIGA A TI SPEDISCO IN CONVENTO 2?

La vita è sinonimo di soldi ammette Nanda, che ama spendere. Una volta al convento dovrà abbandonare questa sua passione per i social, le suore infatti cercheranno di metterla in riga e domare il suo spirito. La giovane dovrà trovare la spiritualità, abbandonare quel gusto per il materiale e i soldi facili che riesce a guadagnare tramite i suoi amati social. Riuscirà a resistere per un mese nel convento più divertente d’Italia?

Lo potremo scoprire solo guardando le nuove puntate di Ti Spedisco in Convento 2 che partiranno domenica 17 aprile 2022 sul canale 31 di Real Time. Anzi potrete vederle in anteprima su Discovery+ se morite dalla curiosità di conoscere le sei ragazze che dovranno intraprendere il nuovo percorso con le consorelle! Se volete sapere qualcosa in più sulla vita privata di Nanda potrete seguirla sui suoi account ufficiali nei più famosi social network a vostra disposizione! Non perdete altro tempo e segnatevi la data nel calendario, per non perdervi le puntate che andranno in onda ogni domenica su Real Time!

