Chi è Natalia Titova, la moglie di Massimiliano Rosolino: ballerina e protagonista a lungo di Ballando con le Stelle, i due insieme dal 2006

Dura orma da venti anni l’amore tra Natalia Titova, la moglie di Massimiliano Rosolino, e l’ex nuotatore. I due si sono conosciuti a Ballando con le Stelle nel 2006: lei era maestra nello show di Milly Carlucci, lui concorrente della terza edizione. Si sono ritrovati a fare coppia e a ballare insieme e da quel momento non si sono più divisi, continuando la loro vita insieme anche fuori dal programma, fino a mettere al mondo due figlie. Proprio in questa nuova edizione di Ballando con le Stelle, Massimiliano Rosolino tornerà nel programma in qualità di assistente di Milly Carlucci ma questa volta a guidarlo non ci sarà Natalia, come nel 2006. Ma chi è la moglie di Massimiliano Rosolino?

Ballerina di origine russa, Natalia Titova è nata a Mosca nel 1974. La sua carriera è cominciata proprio nel suo Paese di origine quando era appena una bambina ma a 24 anni la ballerina è approdata in Italia per ballare in coppia con Simone De Pasquale, con il quale per qualche tempo ha avuto anche una relazione. Dopo diverse partecipazioni a competizione internazionali, con ottimi riscontri, nel 2005 la Titova ha ottenuto un’importante popolarità proprio grazie a Ballando con le Stelle, dove nel 2006 ha conosciuto il marito Massimiliano Rosolino.

Protagonista di Ballando con le Stelle fino al 2014, quando ha annunciato di voler lasciare lo show, Natalia Titova, la moglie di Massimiliano Rosolino, dopo aver detto addio al programma si è dedicata ad altri progetti. Fino al 2020 è stata anche insegnante di danza latino-americana ad Amici di Maria De Filippi, dove ha insegnato per cinque anni. Negli ultimi anni si è dedicata invece ad un ambizioso progetto personale: ha aperto a Roma la Natalia Titova Academy. Tra i suoi progetti più belli ci sono però le due figlie avute con il marito, Sofia e Vittoria.