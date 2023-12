Chi è Nathan Lelli, concorrente Ciao Darwin 9 per la squadra Sport/ Campione di body building ed ex gieffino

Chi è Nathan Lelli, concorrente Ciao Darwin 9 per la squadra Sport: i trofei vinti

Tra i concorrenti della quinta puntata di Ciao Darwin 9, che vede la sfida tra Divano e Sport, troviamo anche Nathan Lelli. 36enne originario di Castel San Pietro Terme, lo sportivo è detentore di un gran numero di premi legati al suo fisico. Lelli è un culturista, vincitore italiano di MMA, ed è Mr. Universo, nella categoria Man Physique, di body building. Un premio vinto nel 2019, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello.

“È una sensazione indescrivibile. – raccontò dopo la vittoria a SabatoSera.it – Tutti sanno da dove vengo e da dove sono partito. Vengo da una realtà umile. Ancora oggi comincio la giornata lavorando in stalla dalle 5 alle 7 e in fabbrica alla Alberici dalle 8.30 alle 12.30. Sono caduto molte volte e molte volte ho dovuto imparare a rialzarmi in maniera differente.”

Nathan Lelli, dal Grande Fratello 11 a Ciao Darwin 2023

Citando proprio la sua esperienza nella Casa di Cinecittà, Nathan Lelli dichiarò: “Dopo il Grande Fratello 11 credevo che fosse tutto finito. Poi un giorno ho ricevuto la chiamata di Miki Rutili e ho sposato il progetto Team Commando. Lì è cambiato tutto. Molti a 32 anni mi davano per finito. Aver vinto un titolo mondiale così importante è un motivo di orgoglio, che dedico alla mia famiglia e a tutti i miei fans che mi sostengono ogni giorno.” Nel 2020 poi, in piena epidemia di Covid, Nathan Lelli ha vinto l’ambito titolo di campione italiano Man Physique Pesi Super Massimi e proprio in Italia. “C’è chi nel Covid che ha fermato tutto, io invece in questa pandemia ho trovato una motivazione ulteriore per dire ‘no, non devo mollare proprio adesso’” sono state le parole del culturista dopo quel nuovo trofeo conquistato.

