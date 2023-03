Chi é NDG, concorrente serale Amici 22?/ Scontro con Zerbi: “É vero, sono l’imbucato”

NDG, per il concorrenti di Amici 22 inizio tra le polemiche per il suo nome d’arte. Cosa significa

L’occhio pubblico é in trepidante attesa per il via allo show di Amici 22 dove si preannuncia lo scontro infuocato tra NDG e Rudy Zerbi. É uno dei 15 concorrenti ammessi al serale di Amici 22 in partenza con la prima puntata il 18 marzo 2023, NDG, cantautore concorrente allievo di Lorella Cuccarini nella squadra che la insegnante di canto capeggia con il collega insegnante di ballo Emanuel Lo. E ancor prima del via alla sfida a 3 squadre della sfida al serale di Amici 2023, Rudy Zerbi lo attacca, dandogli dell’imbucato.

Screzi Cts-Iss: documenti nascosti anche a Brusaferro/ "Presentazione? È riservata…"

Il soprannome muove una contestazione: a detta del talent scout NDG non meriterebbe il titolo di concorrente del serale di Amici 22 e sarebbe come il classico imbucato alle feste senza averne l’invito. Una critica piuttosto forte a cui il cantautore non lesina una replica. Ma cosa vuol dire NDG? È semplicemente l’acronimo di Nicolò Di Girolamo.

Gianluca Vacchi indagato: "abusi edilizi in Sardegna"/ Nel mirino villa da 15 milioni

Scopriamo chi è NDG (Nunzio Di Girolamo)?

NDG é un cantautore originario di Roma, nato nel 2000. La sua carriera si avvia quando lui ha 16 anni. Il cantante inizia a scrivere i primi testi per sfogo e pubblica il primo singolo su YouTube. Nel marzo 2019 rilascia l’inedito Panamera, che lo consacra come una giovane promessa della musica: la canzone viene certificata come musica indipendente disco d’oro targato FIMI, e ad oggi registra oltre 30 milioni di ascolti in streaming su Spotify Italia. A settembre 2022 accade la svolta. L’esordio TV come concorrente al talent show di Amici 22 lo vede confermarsi tra gli allievi protetti di Lorella Cuccarini. Al talent show, in un percorso di studio del canto vissuto tra alti e bassi, al di là delle critiche di chi sostiene che non sia un cantante ma un debuttante performer in perenne stato di ansia che si esibisce sul palco avvalendosi di playback e autotune, raggiunge un traguardo. Il rilascio di diversi inediti: Fuori, Perdonami, Voglio di più.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 18 marzo 2023

Esplode lo scontro tra NDG e Rudy Zerbi: il cantante é eliminato nella prima puntata di Amici 22?

Mentre c’é chi, dall’alto del ruolo di occhio pubblico giudicante, scommetterebbe che lui sia tra i primi eliminati, con un seguito social stimato oltre 75mila follower via Instagram, NDG fa discutere anche per l’ammissione al serale di Amici 2023. E all’insegnante di canto avverso, Rudy Zerbi, che gli darebbe dell’imbucato, lui non lesina una pronta replica.

Nel daytime del talent in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 15 marzo, quindi, tra il serio e il faceto ammette di essere “l’imbucato” a tante feste, perché merita l’invito ad Amici 22 : “qui me lo sono venuto a prendere l’invito… sono consapevole di essere un talento valido… come se me lo avessero regalato questo posto! Io faccio quello che voglio fare nella vita”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA