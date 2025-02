Neffa torna a Sanremo, dopo aver partecipato per due edizioni in gara, stavolta come ospite della serata dei duetti dove canterà insieme alla band composta da Shablo, Guè, Joshua e Tormento il suo brano “Aspettando il Sole“. Il musicista dopo essere stato reduce da un lungo periodo di pausa, era tornato nel 2021 ad annunciare il suo ritorno sulle scene con uno stile rinnovato, pubblicando il singolo Aggio perzo ‘o suonno realizzato insieme a Coez.

DUETTO SHABLO FEAT GUÈ, JOSHUA, TORMENTO E NEFFA, COVER: ASPETTANDO IL SOLE / "La sfida nostra è..."

Nato in provincia di Salerno nel 67 ma cresciuto a Bologna, Neffa ha mosso i primi passi nell’ambiente discografico, prima come batterista di gruppi punk hardcore e poi da solista hip pop, arrivando infine a conquistare le classifiche italiane con pezzi come “La mia signorina” e “Fare a meno di te” grazie ad una svolta più orientata verso il pop. La sua carriera ha avuto alcuni periodi fermi dal punto di vista delle nuove composizioni e dei live durante i quali però l’artista ha continuato a lavorare come produttore e affermando di non aver mai voluto fare musica solo per soldi ma sempre e solo per passione e con il bisogno di comunicare qualcosa.

Neffa, la relazione finita con Nina Zilli e il rimpianto di non aver avuto figli

Neffa, nome d’arte di Giovanni Pellino, è sempre stato un personaggio che nonostante il successo arrivato dopo la svolta pop è rimasto fuori dai riflettori, con pochissime apparizioni in tv e una presenza quasi nulla sui social. Soprattutto negli ultimi tempi, dopo il ritorno sulla scena con le nuove produzioni. In una delle rare interviste, rilasciata al magazine Rolling Stone, l’artista aveva anche detto di aver rinunciato all’opportunità di diventare giudice di un talent show: “Perchè non volevo attirare false simpatie di gente che mi conosceva solo perchè ero in televisione“.

La sua riservatezza si riflette anche nella vita privata, di cui ha sempre parlato molto poco, tranne durante la parentesi della relazione con Nina Zilli, durata solo un anno e poi finita per incompatibilità. Di lui la cantante ha poi raccontato: “L’ho lasciato perchè stavo male, lui non riusciva ad aprirsi e non capiva cosa provava“. Attualmente Neffa è impegnato con una nuova compagna della quale però si sa molto poco. In passato il cantautore aveva rivelato di essere stato sul punto di sposarsi per ben due volte poi rinunciando, e che arrivato a superare i 50 anni il più grande rimpianto restava quello di non avere avuto la possibilità di fare il padre perchè non si sentiva pronto.