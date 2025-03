Nelson Dellis, chi è il talento della memoria a Lo Show dei Record 2025

Tutto pronto per un nuovo appuntamento televisivo con Gerry Scotti e Lo Show dei Record 2025, che torna in onda questa sera, mercoledì 12 marzo 2025, in prima serata su Canale 5. Dopo il debutto della scorsa settimana, stasera altri numerosi talenti si cimenteranno in sfide adrenaliniche e mozzafiato e desiderosi di ottenere il prestigioso Guinness World Record; tra questi troviamo Nelson Dellis che, come rivelato dalle anticipazioni di serata riportate da Mediaset Infinity, dovrà cercare di memorizzare 20 codici a 6 cifre e, successivamente, aprire più casseforti possibili.

Nelson Dellis, nato nel 1984 a Wimbledon, nel Regno Unito, ma cresciuto prima in Inghilterra e poi in Francia e Stati Uniti, è un vero e proprio talento della memoria. Negli ultimi anni ha infatti dimostrato di possedere invidiabili capacità mnemoniche che gli hanno permesso di farsi conoscere al grande pubblico e gareggiare in competizioni nazionali ed internazionali.

Nelson Dellis, le abilità mnemoniche e le competizioni internazionali

Nelson Dellis, prima di diventare un vero talento della memoria e dedicarsi anima e corpo a questa sua grande passione, ha lavorato come sviluppatore di software; attualmente, invece, è diventato consulente della memoria e si occupa di tenere seminari sulle tecniche della memoria. Tantissime, come anticipavamo, le competizioni cui ha preso parte; è stato per ben 6 volte campione dell’USA Memory Championship, che si tiene ogni anno a New York e che raduna gli atleti della memoria per testare i limiti del cervello umano attraverso sfide mnemoniche ad elevato coefficiente di difficoltà.

A livello mondiale ha invece partecipato a 4 finali del World Memory Championships tra il 2012 e il 2015, senza però mai ottenere la vittoria; inoltre, è anche diventato il secondo statunitense a ricevere il titolo di Gran Maestro della Memoria, un riconoscimento prestigiosissimo per chi pratica tali discipline. Questa sera, invece, vedremo Nelson Dellis cimentarsi in una nuova sfida emozionante sul palcoscenico de Lo Show dei Record 2025, pronto a sorprendere tutto il pubblico di Canale 5.