CHI E’ NEVA PEKUZ DI TERRA AMARA/ “Sogno di continuare a fare l’attrice…”

Neva Pekuz a Verissimo: “Da grande vorrei recitare, ma non solo…”

Lo studio di Verissimo, in compagnia di Silvia Toffanin, ha accolto un’attrice giovanissima e che sul set di Terra Amara sta impressionando gli amanti della soap opera turca. Stiamo parlando di Neva Pekuz, di soli 11 anni ma già protagonista di un successo incredibile grazie alla serie tv. “Ho 11 anni, è la prima volta che vengo in Italia; a scuola sono brava? Sì”. Queste le prime parole della giovane attrice, molto timida lontano dal set ma sicuramente già sicura di sé come dimostrato dal racconto successivo sulle sue ambizioni future.

“Terra Amara è la mia prima volta da attrice, se è quello che vorrei fare nella vita? Sì, ma sogno di fare due lavori insieme, anche dentista e architetto. I miei genitori mi supportano molto ma mi danno anche la giusta disciplina”. Neva Pekuz – giovane attrice di Terra Amara – conserva dunque il sogno di proseguire nella sua carriera di attrice ma di ampliarla anche con altre professioni. La piccola ha poi spiegato come le sue amiche siano costantemente incuriosite rispetto al suo impegno nella soap opera. “Cosa mi hanno detto le mie amiche? Mi fanno sempre tante domande, mi chiedono come funziona sul set e com’erano gli altri attori. Io rispondo che erano tutti molto carini, anche quando ci vedevamo fuori”. (agg. Valerio Beck)

Chi è Neva Pekuz, attrice di Terra Amara

Il mondo della recitazione, tra piccolo e grande schermo, ci ha spesso insegnato e mostrato come il talento possa essere precoce. A prescindere dall’età, riuscire a guadagnare una grande fetta di pubblico è forse l’ambizione di molti, ma solo chi gode di spiccate doti e qualità riesce nella realizzazione del sogno. In questi anni tale aspirazione è stata ampiamente conquistata da Neva Pekuz, giovane attrice di Terra Amara.

Neva Pekuz in Terra Amara ha impressionato per la sua bravura e talento, nonostante abbia da poco compiuto 13 anni. Classe 2012, si è imposta a ridosso della quarta e quinta stagione della serie nei panni di Uzum; un esordio decisamente fortunato ma conquistato con merito dato che la sua passione per la recitazione pare sia iniziata quando era ancora più piccola. E’ lecito credere che il futuro professionale potrà regalargli grandi cose con un trampolino di lancio di questo calibro.

Neva Pekuz, il successo internazionale al suo esordio con Terra Amara

Chiaramente, data la giovane età di Neva Pekuz – nei panni di Uzum in Terra Amara – non sono molte le informazioni reperibili sul suo conto. A soli 13 anni ha già messo in evidenza uno smisurato talento e la passione per la recitazione ma non si hanno notizie di eventuali altre attività o curiosità legate alla sfera privata.

Il suo ingresso nel cast della serie tv turca risale al 2018 e da allora è cresciuta sul set, facendosi conoscere prima con il suo personaggio e poi con le sue doti. Da annoverare in questi anni anche un piccolo ruolo nel film “Dilberay”, prima di dedicarsi nuovamente al set di Terra Amara.

