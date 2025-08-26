Nicki Nicole, chi è la fidanzata di Lamine Yamal: l’attaccante del Barcellona ha pubblicato la prima foto in compagnia della cantante.

Chiacchieratissimo per meriti calcistici ma di recente anche per questioni di cronaca rosa, Lamine Yamal è tra i volti del momento per lo sport globale; merito dei suoi numeri da fuoriclasse che fanno ben sperare i tifosi di Spagna e Barcellona. Come accennato, c’è anche il gossip che vuole la sua parte e dopo rumor e voci insistenti sul 18enne in maglia blaugrana arriva finalmente una possibile ufficialità: è Nicki Nicola la fidanzata di Lamine Yamal.

L’asso del Barcellona non si nasconde, anzi. Una festa di compleanno e una foto inequivocabile hanno alimentato in queste ore l’interrogativo: chi è Nicki Nicole, fidanzata di Lamine Yamal? L’attaccante del Barcellona ha preso parte alla festa della cantante argentina ed ha pubblicato proprio alcune ore fa una foto che li ritrae mano nella mano e sorridenti con la torta in primo piano. Quanto basta per far sì che lo scatto venga considerato una sorta di gesto volto ad ufficializzare la relazione tra i due.

Argentina, 25 anni e cantante di professione: ecco chi è Nicki Nicole, la fidanzata di Lamine Yamal

Se dunque l’amore è davvero sbocciato, scopriamo chi è Nicki Nicole, fidanzata di Lamine Yamal. Il fenomeno del Barcellona ha 7 anni in meno della cantante; lei celebre in patria – Argentina – ma in generale in buona parte dei Paesi di lingua spagnola. Il reggaeton è il suo cavallo di battaglia e già il vero e proprio picco della sua carriera sembra essere il 2019; da qui in poi ha iniziato a scalare le classifiche facendosi conoscere anche oltre i confini del proprio Paese.

Non è chiara la genesi della relazione tra Lamine Yamal e la fidanzata Nicki Nicole; pare che il primo incontro sia stato propiziato da amicizie in comune per poi essere coltivato nel corso delle ultime settimane. Non a caso, già da tempo si vociferava della tenerezza del loro rapporto senza che però nessuno dei due si esponesse in maniera diretta nel merito dei rumor. Ora, con la foto pubblicata dalla giovane stella del Barcellona, sembra evidente che qualcosa in più di un’amicizia sia sbocciata tra lui e la cantante argentina.

