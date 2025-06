Chi è Nicola Carraro, il marito di Mara Venier: il matrimonio nel 2006 dopo il grande amore. "Mi ha sposata, cosa che gli altri non hanno fatto..."

Mara Venier è sposata da diversi anni con Nicola Carraro, marito al quale è tanto legata e che di recente ha avuto parecchi problemi di salute, cosa che ha preoccupato molto la conduttrice. Quest’ultima si è sfogata a Domenica In raccontando di aver vissuto un periodo molto difficile, ansiosa per le condizioni del produttore che ormai le sta accanto da molto tempo. Se vi state chiedendo chi è Nicola Carraro, andiamo subito a scoprire tutto su di lui dalla carriera alla vita privata.

Nato a Milano nel ’42, Nicola Carraro è uno dei nipoti della famiglia Rizzoli. Si diploma al liceo scientifico e nel 1961 lavora nella casa editrice di famiglia. Successivamente, prova a studiare Scienze Politiche all’Università Cattolica di Milano ma scopre che quello non è un percorso che fa per lui, così si ritira e si dedica alla pubblicità diventando produttore cinematografico. Così inizia ad occuparsi di titoli importanti, per poi acquisire la Sperling & Kupfer, famosa casa editrice che poi fu acquistata dalla Mondadori. Nel 2001 la sua vita cambia appena conosce Mara Venier.

Nicola Carraro e Mara Venier, come si sono conosciuti e sposati: la scintilla a Forte dei Marmi

“Insieme per sempre, sposarlo mi ha salvato la vita“, aveva detto la conduttrice di Domenica In riguardo al marito Nicola Carraro. I due si sono conosciuti ad una cena a Forte dei Marmi, e subito è scattata la scintilla. Dal 2001 hanno continuato la loro vita insieme per sposarsi nel 2006 a Santa Maria del Tempulo, chiesa di Caracalla. Prima di Mara Venier, Nicola era sposato con Adonella Colonna di Paliano, morta poi nel 2021 e rimasta con lui per circa vent’anni. Nicola Carraro ha avuto da lei tre figli: Gian Gerolamo, Giada e Ginevra. Arriva poi la malattia negli ultimi anni: “Una combinazione micidiale fra ernia del disco e problemi ai polmoni mi ha steso“, aveva raccontato ai suoi follower. Il produttore, oggi 83enne, era rimasto costretto a letto per un lungo periodo fino a poco fa, quando è riuscito a tornare dalla famiglia.