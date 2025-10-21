Tutto su Nicola, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che concede l'esclusiva a Sabrina Zago con cui lascia poi il programma.
Elegante, capelli e barba brizzolata, Nicola ha conquistato sin dal primo appuntamento Sabrina Zago che ha scelto di chiudere le altre frequentazioni provando un interesse maggiore per lui. Nicola, discreto e riservato, non ha svelato informazioni sul suo passato sentimentale ma il suo approccio elegante è piaciuto davvero molto a Sabrina a cui il cavaliere ha deciso anche di concedere l’esclusiva decidendo di non conoscere altre dame e lasciare a Sabrina il tempo necessario per capire se abbia voglia di conoscere altre persone o dedicarsi solo alla loro conoscenza.
Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 21 ottobre 2025, Sabrina e Nicola, tornano al centro dello studio per raccontare gli ultimi dettagli della loro frequentazione che sta procedendo a gonfie vele per la gioia della dama.
Nicola e Sabrina, il colpo di scena a Uomini e Donne
Molto eleganti, sorridenti e sereni, Nicola e Sabrina Zago si confrontano al centro dello studio. Nel corso della conversazione, Nicola lascia assoluta libertà a Sabrina di conoscere anche altri uomini. Sabrina resta un po’ interdetta fino a quando Maria De Filippi non annuncia la presenza di una persona arrivata nel programma per conoscerla. Sabrina, così, mette Nicola di fronte ad una scelta: o vanno via insieme o lei lo lascia entrare.
Nicola, nonostante l’esclusiva, ammette di avere dubbi considerando prematuro andare via insieme dopo così poco tempo. Maria De Filippi, tuttavia, spinge Nicola e Sabrina a viversi la storia fuori senza pensare a ciò che potrebbe accadere.