Tutto su Nicola, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che concede l'esclusiva a Sabrina Zago con cui lascia poi il programma.

Elegante, capelli e barba brizzolata, Nicola ha conquistato sin dal primo appuntamento Sabrina Zago che ha scelto di chiudere le altre frequentazioni provando un interesse maggiore per lui. Nicola, discreto e riservato, non ha svelato informazioni sul suo passato sentimentale ma il suo approccio elegante è piaciuto davvero molto a Sabrina a cui il cavaliere ha deciso anche di concedere l’esclusiva decidendo di non conoscere altre dame e lasciare a Sabrina il tempo necessario per capire se abbia voglia di conoscere altre persone o dedicarsi solo alla loro conoscenza.

Chi è Federico Mastrostefano, cavaliere di Uomini e Donne/ Fa piangere Agnese e sceglie Francesca

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 21 ottobre 2025, Sabrina e Nicola, tornano al centro dello studio per raccontare gli ultimi dettagli della loro frequentazione che sta procedendo a gonfie vele per la gioia della dama.

Nicola e Sabrina, il colpo di scena a Uomini e Donne

Molto eleganti, sorridenti e sereni, Nicola e Sabrina Zago si confrontano al centro dello studio. Nel corso della conversazione, Nicola lascia assoluta libertà a Sabrina di conoscere anche altri uomini. Sabrina resta un po’ interdetta fino a quando Maria De Filippi non annuncia la presenza di una persona arrivata nel programma per conoscerla. Sabrina, così, mette Nicola di fronte ad una scelta: o vanno via insieme o lei lo lascia entrare.

Chi è Sabrina Zago, dama di Uomini e Donne/ Lascia il programma con Nicola, poi il colpo di scena

Nicola, nonostante l’esclusiva, ammette di avere dubbi considerando prematuro andare via insieme dopo così poco tempo. Maria De Filippi, tuttavia, spinge Nicola e Sabrina a viversi la storia fuori senza pensare a ciò che potrebbe accadere.